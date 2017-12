Tilman Trebs

Hennigsdorf/Birkenwerder (OGA) Zwei Radfahrer wurden bei Unfällen in Hennigsdorf und Birkenwerder verletzt. In Hennigsdorf wurde am Donnerstagmorgen eine 53-Jährige an der Ecke Feld-/Fontanestraße von einer Renault-Fahrerin angefahren. Sie wurde leicht verletzt. In Birkenwerder wurde ein 39-Jähriger am Mittwochmorgen an der Ecke Straße am Waldfriedhof/Hauptstraße von einer BMW-Fahrerin übersehen. Er kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.