Starker Euro bremst den Dax

dpa-infocom

Frankfurt/Main (dpa) Dem Dax hat auch am zweiten Handelstag nach Weihnachten der Schwung gefehlt. Als Grund dafür galt am Donnerstag vor allem der starke Euro.

Er erreichte mit mehr als 1,19 US-Dollar das höchste Niveau seit einem Monat; damit kann er aber die Exporte hiesiger Unternehmen erschweren.

Am Nachmittag gab der Leitindex knapp um 0,14 Prozent auf 13.051,70 Punkte nach. Dennoch hat der Dax seit Jahresbeginn fast 14 Prozent zugelegt. Es dürfte somit das sechste Gewinnjahr in Folge werden.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,18 Prozent auf 26 251,53 Zähler bergab, während der TecDax um 0,30 Prozent auf 2530,06 Punkte fiel. Auch der EuroStoxx stand etwas tiefer bei 3541,04 Punkten.

Die Aktien von Ceconomy kletterten um mehr als 4 Prozent auf 12,29 Euro. Ins Blickfeld rückten sie wegen des Todes von Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals und der Frage, wie es mit dessen Anteilen an der Media-Saturn-Gruppe weitergeht.

Lanxess-Aktien aus dem MDax drehten am Nachmittag schlagartig mit 1,33 Prozent ins Plus. Schwung verliehen hier gleich mehrere Vertrauensbeweise durch Großaktionäre: Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat nicht nur Investorenlegende Warren Buffett seinen Anteil am Spezialchemiekonzern auf gut 5 Prozent aufgestockt, sondern auch der Staatsfonds von Singapur (GIC).

Zum Spitzenreiter im Dax mauserten sich nach zögerlichem Start die Aktien von HeidelbergCement mit einem Anstieg um zuletzt 2 Prozent. Der Baustoffsektor zeigte sich europaweit eher freundlich - womöglich in Hoffnung auf ein besseres Investitionsumfeld in den USA nach den dort beschlossenen Steuererleichterungen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,26 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 140,59 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,20 auf 162,03 Punkte nach. Der Euro stand zuletzt bei 1,1948 US-Dollar. Seinen Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Vortag auf 1,1895 Dollar festgesetzt.