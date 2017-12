Fangfrischer Silvester-Karpfen wieder zu haben

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Alle Jahre wieder bieten Thorsten Holtfeuer und seine Mitarbeiter in Zehdenick fangfrische Karpfen an. Am Donnerstag hat der Verkauf der Flossentiere vor dem Rewe-Markt in Zehdenick begonnen. Die Tiere stammen aus der Schorfheide vom dortigen Aufzuchtbetrieb Blumberger Mühle bei Angermünde. Die Zehdenicker Kundschaft wartete schon ungeduldig auf das Eintreffen der Karpfen. Traditionell wird der Fisch in der Region in einem Sud aus Malzbier langsam gar gekocht, bevor er in großen Stücken auf den Teller kommt. Die Spezialität lassen sich die Feinschmecker auch etwas kosten. Rund 20 Euro sind in diesem Jahr für ein fangfrischen Karpfen zu bezahlen.