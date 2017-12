Tante-Emma-Laden wird zehn Jahre alt

Martin Risken

Marienthal (GZ) "Daniel´s Einkaufsladen" in Marienthal feiert zehnjähriges Bestehen. Am 3.Dezember 2007 startete der Tante-Emma-Laden. Zwischenzeitlich hat Daniel Meinhardt neben seinem DHL-Paket-Shop frische Brötchen, Bockwurst und Kaffee für seine Kunden in der Marienthaler Dorfstraße 45 im Angebot. Von Montag bis Sonnabend deckt er nicht nur die regionale Versorgungslücke mit Lebensmitteln, der Laden ist auch ein Treffpunkt, wo es außerdem Presseerzeugnisse aller Art gibt.

Das Besondere an dem nahe dem Großen Wentowsee gelegenen Einkaufsladen sind die vielen Dinge, die Angler benötigen. Daniel Meinhardt angelt selbst leidenschaftlich in seiner Freizeit und kann die angelnde Kundschaft gut beraten.

Wenn die Not bei einem Kunden am größten ist, jemand nicht mehr weiter weiß, spendet er nicht nur Trost. Da kann jemand auch Mal die Waren zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. "Daniel´s Einkaufsladen" ist mehr als ein Geschäft. Bei der Organisation des traditionellen Marienthaler Weihnachtsmarktes packt der Inhaber nicht nur kräftig mit an, sondern spendet jährlich mit vielen Helfern Zeit und Süßes für die Jüngsten in der Region. Immer zum ersten Advent steht mit Abstand der "schönste Christbaum" in Marienthal und in den kleinen Buden bieten Anwohner emsig Klassiker. "Dafür, dass es Daniel auf seinem Weg an Dank nicht fehlen darf, möchte ich ihm gratulieren, wünsche weiterhin Gesundheit sowie Geschick und Segen!", so Frank Doss.