Pastor half jugendlichen Asylbewerbern

Thomas Pilz

Zootzen (GZ) Pastor Lajos Szabo ist Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Fürstenberg - außerdem arbeitete er lange Zeit für das Evangelische Johannesstift in Zootzen, wohlgemerkt in einer für die Jugendhilfe des Stifts brisanten Periode, nämlich vom 15. Februar 2016 bis 31. Oktober 2017. Sein Arbeitsort war der Waldhof Zootzen, als es Heim für unbegleitete minderjährige Jugendliche war.

"Ich war schon bei der Eröffnung dabei, und ich war auch da, als die Einrichtung geschlossen wurde", erinnert er sich in einem Beitrag, der im Fürstenberger Kirchenboten veröffentlicht wurde. "Meine Hauptaufgabe in der Einrichtung war die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge."

Zur Erinnerung: Im Waldhof Zootzen lebten im Laufe der Zeit Jugendliche aus vielen verschiedenen Länder; Afghanistan, Irak, Iran, Syrien, Eritrea, Somalia, Äthiopien, Guinea, Gambia. "Die Betreuung der Jugendlichen bedeutete, dass ich sie in den verschiedenen Lebenssituationen begleitet habe", erläutert der Pastor. Er habe die Jugendlichen begleitet, wenn sie in die Schule, zum Arzt, zu den Behörden, zum Einkaufen, zum Ausflug oder in die Bank gegangen seien. Er habe den Alltag mit ihnen verbracht: beim Aufstehen, beim Kochen, beim Essen, bei der Medikamenteneinnahme, bei den Vorbereitungen, beim Lernen, beim Verreisen, bei der Rückkehr.

"Ich war dabei, als die Jungs Musik gehört haben, als sie tanzten, als sie gefeiert haben, aber auch als sie traurig waren, als sie ärztliche Behandlung benötigt haben, als der Krankenwagen gerufen werden musste - ich musste meine Ruhe bewahren, als es zwischen den Jungs zu Auseinandersetzungen kam; ich musste die Jungs trösten, wenn sie versetzt werden sollten", erinnert er sich.

Konkret war Szabo für das religiöse Leben der Jugendlichen zuständig und besuchte mit ihnen die Fürstenberger Stadkirche. Eine große Herausfordeung sei der Ramadan gewesen, die muslimische Fastenzeit. "Wenn ich jetzt eine "Highlights-Liste' erstellen sollte, würde ich die folgenden Momente erwähnen: Fahrradtouren, Ausflüge, Gespräche bis zum frühen Morgen, gemeinsames Kochen, gemeinsames Essen, gemeinsames Musik-Hören, gemeinsames Tanzen", so der Pastor.

Es sei "eine sehr schöne Zeit" gewesen. "Und ich bleibe mit den Jungs und mit den Arbeitskollegen in Kontakt", lautet das Fazit des Pastors.