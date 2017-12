Schutz für die Schwächsten

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Sexuelle Übergriffe, körperliche oder seelische Gewalt - das ist auch im Sport leider weit verbreitet. Der Kreissportbund Barnim ist Vorreiter in Sachen Kinderschutz - und hat kürzlich dem Reitverein Integration sein Kinderschutzsiegel verliehen.

In Sportarten, in denen es naturgemäß zu viel Körperkontakt kommt, ist die Gefahr besonders groß, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt, weiß Ron Jordan, Geschäftsführer des Kreissportbundes. Turnen gehöre zum Beispiel dazu. Er freut sich, dass man inzwischen in diesen Sportarten besonders sensibilisiert in Sachen Kinderschutz ist. "Es wird schon genauer hingesehen." Die Resonanz der Barnimer Vereine auf das Angebot Kinderschutzsiegel sei sehr erfreulich. Immer mehr Vereine, gerade die mit großer Jugendabteilung, interessierten sich für das Siegel.

Kürzlich bekam der Reitverein Integration aus Bernau die Auszeichnung. "Auch im Voltigiersport ist es bereits zu Übergriffen gekommen", sagt Ellen Ahbe, die für Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig ist. Daher habe man sich entschieden, das Kinderschutzsiegel zu beantragen.

Um das zu erlangen, müssen die Vereine allerdings einige Auflagen erfüllen. So müssen zum Beispiel ausnahmslos alle Vereinsvertreter den Verhaltenskodex zu Kindeswohl anerkennen. Das muss jeder Vereinsvertreter schriftlich bestätigen.

Mit dem Verhaltenskodex verpflichtet sich jeder Vereinsverantwortliche, Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Gewalt sowie vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und vor Diskriminierungen aller Art zu schützen und seine Rolle als Autoritäts- und Vertrauensperson nicht zum Schaden der ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen auszunutzen. Ein Passus spricht sich gegen übertriebenen Ehrgeiz aus. "Dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder gebe ich Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen Zielen", heißt es da. Auch Doping ist ein Thema. Die Vereinsverantwortlichen unterschreiben, dass sie eine positive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jeder Art von Leistungsmanipulation einnehmen werden.

Daneben muss jeder Vereinsverantwortliche ein maximal drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis vorlegen. "Ich finde es auch gut, dass das Gütesiegel nicht einfach so verliehen wird und dann hat man es für immer, sondern man muss jedes Jahr die Verlängerung beantragen. Dazu müssen sich neue Trainer ebenfalls zu dem Verhaltenskodex bekennen und ein Führungszeugnis vorlegen", sagt Sabine Anders, die als Übungsleiterin im Bereich Turniervoltigieren im Reitverein Integration aktiv ist, der das Siegel aus den Händen des Kreissportbund-Vorsitzenden Ronald Kühn erhielt.

Sabine Anders freut sich, dass der Verein sich nun mit dem Siegel schmücken kann. "Als Mutter ist es schön zu sehen, dass sich ein Verein Gedanken macht darüber, das bestmögliche an Sicherheit für die Kinder zu ermöglichen, so dass sie also ihr Hobby sorgenfrei und zufrieden ausüben können."

Der Reitverein Integration hat 112 Mitglieder, davon sind 76 Kinder und Jugendliche. Unter der Aufsicht von sechs Trainern können sie im Verein Reiten und Voltigieren lernen.

Dass das Wort Integration nicht nur schmückendes Beiwerk im Vereinstitel ist, wurde beim Abzeichen-Lehrgang deutlich, an dessen Ende das Kinderschutzsiegel überreicht wurde. 23 Personen aller Altersklassen legten dort das Longier- und Voltigierabzeichen ab sowie den Basispass. Die Besonderheit: Unter ihnen war auch die Syrerin Bayan El Kadour, die nach Deutschland geflüchtet ist. "Wahrscheinlich hat damit zum ersten Mal in Brandenburg eine Syrerin den Basispass absolviert", freut sich auch Bundeskader-Longenführer Hendrik Falk.