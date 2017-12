Kreisumlage soll 2018 leicht sinken

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Nach derzeitigem Stand umfasst der Ergebnishaushalt des Kreises ein Volumen von rund 300 Millionen Euro. Dabei wird ein geringfügiger Fehlbetrag von 262 000 Euro ausgewiesen. Der kann über die Rücklage ausgeglichen werden. "Wir kalkulieren im Moment mit einer Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,3 Prozent auf dann 43,5 Prozent", erklärt der Beigeordnete und Kämmerer Rainer Schinkel (SPD).

Die größten Haushaltspositionen seien nach wie vor der Jugend- und Sozialbereich. Allein für die Kinderbetreuung sind über 58 Millionen Euro vorgesehen, über elf Millionen Euro mehr als noch 2015. Mit dem Geld werden mehr Kitaplätze, längere Betreuungszeiten und bessere Betreuungsschlüssel finanziert und an die Träger der Kindertagesstätten, seien es Gemeinden oder freie Träger, weitergereicht.

Der Haushalt des Landkreises soll am 11. April im Kreistag beschlossen werden. "Er ist eine Fortsetzung der soliden Haushaltspolitik der letzten Jahre", sieht es Schinkel. "Wir werden und müssen unsere Pflichtaufgaben erfüllen und profitieren von der grundsätzlich guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland." Dies sei auch wichtig, denn der Kreis arbeite an großen Investitionen. Dazu gehören neben den Gymnasiumserweiterungen in Neuenhagen und Rüdersdorf der Neubau des Straßenverkehrsamtes in Strausberg oder der Breitbandausbau. "Zurzeit prüfen wir, welche Auswirkungen der Nachtragshaushalt des Landes auf den Kreishaushalt haben könnte", betont Schinkel. Das Kabinett habe ihn kurz vor Weihnachten beschlossen . Er gehe davon aus, dass es keine großen Veränderungen durch den Landtag geben wird.

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat für den jetzt von der Verwaltung vorgelegten Entwurf grünes Licht gegeben. Er soll nun in den Fraktionen und dann in den Fachausschüssen diskutiert werden.