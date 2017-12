Trödlerin gibt Geschäft Ende 2018 ab

Julia Lehmannn

Eberswalde (MOZ) 13 Jahre schon ist Heike Marwinski mit ihrem Stöber-Eckchen im Eberswalder Zentrum anzutreffen. An drei Tagen in der Woche öffnet sie von 12 bis 18 Uhr ihr Sammelsurium aus gebrauchten Gegenständen aller Fasson. Im Rahmen der MOZ-Weihnachtsserie ist auch Heike Marwinskis kleines Reich unter den täglich wechselnden Geschenktipps gelandet. Darin berichtet die 61-Jährige auch, dass sie ihren Laden abgeben will. Über das Datum waren allerdings bei Kunden Missverständnisse entstanden. Heike Marwinski will natürlich noch nicht zum Endes dieses Jahren aufhören, sondern sucht erst für Ende 2018 einen Nachfolger. Interessenten können im nächsten Jahr das Gespräch mit ihr suchen. Sonderpreise, auf die einige Kunden seit der Berichterstattung gehofft hatten, gibt es also zunächst nicht. Der Trödelei will sie trotzdem die Treue halten, etwa mit Märkten in den Sommermonaten.