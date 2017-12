dpa-infocom

Oberstdorf (dpa) Skisprung-Youngster Tim Fuchs hat den letzten deutschen Startplatz für die Vierschanzentournee erhalten. Das geht aus der Startliste, die der Weltverband FIS am Donnerstagabend veröffentlichte, hervor.

Fuchs wird als Springer der sogenannten nationalen Gruppe am Freitag als erster Athlet in der Qualifikation antreten. Zu dieser Gruppe zählen neben dem 20-jährigen Fuchs auch Team-Olympiasieger Andreas Wank sowie David Siegel, Felix Hoffmann, Moritz Baer und Martin Hamann. Das erste Springen bei der Tournee findet am 30. Dezember in Oberstdorf statt.