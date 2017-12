Kein Ehrenbuch für Einschüler

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Rathausspitze hat offenbar den Plan verworfen, dass sich die ersten Einschüler des neu gebildeten Fontane-Schulzentrums ins Ehrenbuch der Stadt einschreiben sollen (RA berichtete).

Umgestimmt wurde Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) dabei anscheinend durch die Kritik an dem Vorhaben, die vom Stadtverordneten Helmut Kolar (Kreisbauernverband) gekommen war. Dieser hatte sich in einem Brief beschwert und erklärt, dass die Ehrenordnung der Stadt das verbiete. "Das stimmt zwar nicht. Es gibt ganz viele Bürger, die sich aus verschiedenen Gründen ins Ehrenbuch eingetragen haben. Aber da ich mich nicht bis zur Einschulung mit Herrn Kolar streiten möchte, habe ich Abstand genommen", erklärte Golde bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten.