Neue Texte für neues Programm

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Noch im alten Jahr sind im Kabarett "Schwedter Stechäpfel" Pläne für Neues gereift. Mit einer öffentlichen Probe wollen die Kabarettisten ihr Publikum neugierig machen auf die Premiere des Programms "Das ist der Gipfel!" Danach soll es eine Diskussion zwischen den Bühnenleuten und ihrem Publikum geben.

"Wir trauen uns zum zweiten Mal in eine öffentliche Probe", sagt Kabarettmitglied Ekkehart Großmann. "Es ist zwar alles unfertig und manchmal lesen wir vom Blatt ab. Aber die Öffentlichkeit ist wichtig für uns. Die Reaktionen aus dem Publikum bringen uns weiter. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht."

Die Texte stammen aus der Feder von Heike Schmidt. Sie ist langjährige Leiterin und Regisseurin der "Stechäpfel". Die einzelnen Szenen des Programms "Das ist der Gipfel!" haben die Kabarettmitglieder bereits debattiert und eigene Erfahrungen einfließen lassen. Was erwartet die Zuschauer im neuen Programm? Heike Schmidt gewährt Einblicke: "Unsere liebe ,Mutti Merkel' wird uns vier weitere Jahre regieren. Sie kreiert ausgerechnet in Schwedt einen einzigartigen Gipfel. Es treffen sich die Partnerinnen und Partner der bedeutendsten Staatschefs Europas. Der Nachfolger unseres Programms ,Alles - außer Sex!' bietet wieder alles und ein bisschen mehr."

Mit ihrer Show "Alles - außer Sex!", die im April Premiere feierte, haben sich die Schwedter Kabarettleute erneut die Sympathien des Publikums erobert. Seit acht Jahren schon spielen die Laiendarsteller zusammen. Sie nehmen in immer neuen Programmen aktuelle Themen mit regionalem Bezug aufs Korn. Es kommt zu Aufführungen an den Uckermärkischen Bühnen und zu Gastspielen außerhalb von Schwedt. 2017 hatten die "Stechäpfel" neun Bühnenauftritte.

Ekkehart Großmann und seine Kabarettfreunde haben schon etwas Lampenfieber vor der öffentlichen Probe. Sie freuen sich auf ihr Publikum. "Auch wenn Manches noch nicht ausgefeilt ist - das können die Leute doch ruhig sehen, dass wir viel Arbeit vor der Premiere haben. Die Zuschauer erleben so, wie Kabarettarbeit läuft", sagt Großmann.

Öffentliche Probe mit Diskussion am 18. Januar um 18.30 Uhr in der Artum-Galerie im Centrum-Kaufhaus. Kartenvorverkauf: Schuh-Date in der Vierradener Straße, Artum-Galerie im CKS und an der Abendkasse.