Zehdenick übt große Anziehungskraft aus

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Auf ein ereignisreiches Jahr 2017 blickt Zehdenicks Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) in seiner Grußbotschaft zum neuen Jahr zurück. Die Havelstadt sei auf einem guten Weg.

"Unsere Havelstadt strahlt eine ungebrochene Anziehungskraft auf Familien aus, die ihren Lebensmittelpunkt nach Zehdenick verlegen wollen. Die endgültigen Analysen liegen zwar erst zum Jahresende vor, aber bisher scheint sich der Trend nun auch im sechsten Jahr hintereinander fortzusetzen, dass wir mehr Zu- als Wegzug zu verzeichnen haben", erklärte der Verwaltungschef. Die im Frühjahr nach oben korrigierte Kita-Bedarfsplanung sollte Anlass genug sein, den geplanten Kapazitätsaufbau am Standort der Kita Sonnenschein zügig voranzutreiben. Ebenso die weitere Erschließung von Baufeldern für den Einfamilienhausbau.

Die wohl nachhaltigste Entscheidung der Stadtpolitik war nach Einschätzung Dahlenburgs der Beschluss zur Standortverlagerung und zum Trägerwechsel der Exin-Oberschule zum Landkreis. "Am Schulcampus am Wesendorfer Weg wird es hoffentlich noch mehreren Generationen von Jugendlichen ermöglicht, in unserer Havelstadt ein Abitur ablegen zu können", so der Bürgermeister.

"Sehr glücklich bin ich darüber, dass nach einem mühsamen Weg der Standortfindung, der Baugenehmigung, der Fördermittelbereitstellung und einiger unvorhergesehener Probleme während der Baudurchführung die Gemeinderäume einschließlich des Speisesaal für unsere Grundschüler in Mildenberg bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt werden konnte."

Wenn der städtische Haushalt am 11. Januar 2018 endgültig bestätigt wird, könnte im nächsten Jahr der lang ersehnte Spielplatz in Badingen und 2019 für die zahlreichen jungen Familien mit ihren Kindern in ZehdenickNeuhof vorbereitet werden.

Seit geraumer Zeit rücken die Hochbauprojekte mehr und mehr in den Vordergrund. Seit Wochen laufen die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude der Stadt Zehdenick, die Baugenehmigung für den zweiten Bauabschnitt innerhalb des Gebäudes und für das neue Jugendzentrum auf dem neuen Festplatz liegen seit einigen Tagen vor.

"Leider mussten auf Grund langwieriger Planungen und Genehmigungsverfahren die Projekte zur Sanierung der Welsengrabenbrücke, des Bahnhofumfeldes an den Bahnhöfen in Zehdenick und Neuhof sowie dem letzten Abschnitt des straßenbegleitenden Radweges vom Ortsausgang Richtung Templin verschoben werden. Zurzeit können wir davon ausgehen, dass diese Projekte 2018 begonnen werden können. Mehr Erfolg versprechen wir uns mit der Neubesetzung der Stelle ,Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung' innerhalb der Verwaltung für eine Stabilisierung und Entwicklung der Innenstadt. Die Leerstände sind nicht mehr zu übersehen und wenn die Finanzmittel für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes sowie eines neu aufzulegenden Innenstadtmarketing mit dem Haushaltsbeschluss 2018 vom Stadtparlament bestätigt werden, "haben wir eine gute Grundlage, um die bisherigen Aktivitäten der Regio-Nord erfolgversprechend zu ergänzen".

Eine besondere Würdigung wurde in den vergangenen Wochen über Jahre im Ehrenamt tätigen Engagierten zuteil. Karin Schulze und Elfi Klepsch wurden zum Empfang des Ministerpräsidenten sowie des Landtagspräsidenten eingeladen. Karl-Ernst Brehmer erhielt einen Ehrenamtspreis des Landrates und Zehdenicks Wehrführer Gerd Ritter wurde das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Brandenburg in "Silber am Bande" überreicht.

"Nicht vergessen möchte ich es, den unzähligen Helfern bei der Vorbereitung und Durchführung der zahlreichen Veranstaltungen anlässlich der 750-Jahr- Feiern in Badingen, Bergsdorf, Mildenberg sowie Zabelsdorf und der 250-Jahr Feier Kappes zu danken. Ohne das außerordentliche Engagement wären die über das ganze Jahr verteilten Aktivitäten nicht denkbar".