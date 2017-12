Neuer Line Dance Kurs für Einsteiger

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Im neuen Jahr bietet der SV Empor Brandenburg e.V. wieder einen Einstiegskurs im Line Dance an. Beim Line Dance haben Interessierte die Möglichkeit ohne eigenen Partner und ohne tänzerische Vorkenntnisse gemeinsam in einer Gruppe nach abwechslungsreicher Musik zu Tanzen. In vier Kursblöcken a acht Wochen werden auch ungeübte Tänzer in die Lage versetzt dem Training einer aktiven Tanzgruppe zu folgen.

Der Kurs findet ab Dienstag, 2. Januar, immer dienstags von 19 bis 20.30 Uhr im Turnerheim des SV Empor Brandenburg e.V. (Am Turnerheim 17a - 14776 Brandenburg) statt. Die Kursgebühr pro Kursblock beträgt pro Person 40 Euro. Anmeldung sind per E-Mail an tanzen@empor-brandenburg.de oder telefonisch unter 0152/22555453 möglich.