Musikalisches Märchen in der Kirche

Olav Schröder

Panketal (MOZ) Das neue Jahr eröffnet das Salon-Trio von Joachim Karl Schäfer in Panketal mit einem Konzert. "Russisches Märchen" für Trompete, Klavier und Kontrabass heißt der Nachmittag, der am 14. Januar um 17 Uhr in der St.-Annenkirche Zepernick beginnt. Drei Musiker der Meisterklasse laden dazu ein. Joachim Karl Schäfer an der Trompete, Oksana Weingardt-Schön am Klavier und Yuka Inoue am Kontrabass lassen an der Schönower Straße Werke von Julius Nagel, Modest Petrovitch Moussorgski, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Sergei Wassiljewitsch Rachmaninoff und Oskar Böhme erklingen. Der Eintritt zu dem Neujahrskonzert ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.