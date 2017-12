Feuerwehr zeigt Umgang mit Feuerwerk

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Was passiert, wenn ein Böller in der Jackentasche losgeht? Es dürfte nicht nur der Schreck sein, sondern Tasche und Futter werden zerfetzt, und mit Sicherheit reißt der Knaller eine schmerzhafte Brandwunde. Das war deutlich am Übungsdummy "Maxe" zu sehen, den Jugendfeuerwehrwart Andreas Schwiering mit Jeannette Schmidt, Tom Bohm, André Wancek und Robert Gneckow sowie die Kinder John (8), Sarah (9) und Ole (8) mit auf den Flugplatz Strausberg gebracht haben. Im Rahmen des Feuerwerk-Events "Pyronalin" haben die Jugendfeuerwehrmitglieder am Donnerstagnachmittag gezeigt, was oft falsch gemacht wird und wie man es richtig macht. Eine Rakete aus der Hand zu zünden, sei eben kein Mutbeweis, wie Jeannette im Interview mit Diskjockey Maurice Lindemann erläuterte, sondern grober Leichtsinn. Und André trug nur keine Verletzungen davon, weil er Schutzkleidung trug, als er die Rakete aus der Hand startete. Die Jacke der Übungspuppe hingegen war nach dem entsprechenden Experiment ruiniert. Auch heute laden Veranstalter und Feuerwehr noch einmal zu diesem Workshop ein. Er beginnt gegen 15 Uhr.