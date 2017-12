Neue Rolle von der Stange

Tatjana Littig

Beeskow (MOZ) Bekanntlich soll man die Feste feiern, wie sie fallen. Und auf Weihnachten und Silvester folgen in der Region die Fastnachten. Wer auf der Suche nach einem extravaganten Kostüm ist, kann beim Kostümverleih Beeskow fündig werden. Betrieben wird der Fundus von einer Schul-AG.

Burgdame, Mönch oder Bär: Wie viele Kostüme in der alten Sporthalle am Bertholdplatz lagern, weiß Katrin Müller nicht. "Es sind mehrere Hunderte", erklärt sie vage und führt durch die beiden großen Räume. Linkerhand vom Treppenhaus sind Kostüme aus dem 20. Jahrhundert zu finden. "Charleston, Wirtschaftswunder, DDR", nennt die Gymnasiallehrerin einige Schlagworte, die darauf hinweisen, welchem Jahrzehnt die Kostüme zuzurechnen sind. Über den langen Flur, in dem Kopfbedeckungen und Gürtel hängen, geht es rüber zu den historischen Kostümen. Schilder weisen auf die jeweiligen Epochen hin. Zu lesen ist Barock und Rokoko, Renaissance und Hochmittelalter sowie Mittelalter. Im Mittelalter seien die Kleider recht schlicht gewesen, im Barock und Rokoko - als Gegenpol - hingegen sehr verspielt. Kleider, die irgendwo dazwischen liegen seien der Renaissance und dem Hochmittelalter zuzurechnen, erklärt Katrin Müller.

Früher habe sie so etwas nicht gewusst, gesteht sie lachend. Seit gut sechs Jahren betreut sie gemeinsam mit Schülern des Rouanet-Gymnasiums in Form einer Schul-AG den Kostümverleih. "Mit der ersten Klasse haben wir hier etliche Stunden zugebracht, um uns einen Überblick zu verschaffen. Wir haben recherchiert und die Kostüme mit Fotos aus Büchern verglichen", erinnert die 49-Jährige die Anfänge.

Zum ersten Mal hat sie vor gut zehn Jahren einen Fuß in den Kostümverleih gesetzt. Anlass war die Feier zu ihrem 40. Geburtstag. "Ich habe eine Motto-Party gefeiert. Ich glaube das Motto war "Auf dem roten Teppich'", erzählt sie. Ein weinrotes pompöses Kleid aus der Renaissance hatte es ihr damals angetan. "Es ist gerade verliehen", sagt die Lehrerin, nachdem sie die Kleider entlang der Wand durchgesehen hat.

Ein Großteil der Kostüme - vor allem die historischen - haben Mitglieder des Kunstkreises für den Festumzug zur 750-Jahr-Feier in Beeskow genäht. Die Folge: "Die meisten Kostüme entsprechen keiner Einheitsgröße", erklärt Katrin Müller. Wer auf der Suche nach einem Outfit ist, muss entsprechend mehrere Kostüme anprobieren, bis eines richtig sitzt, und gegebenenfalls Kompromisse eingehen. "Etwa 70 bis 80 Kunden haben wir im vergangenen Jahr mit Kostümen versorgt", so die 49-Jährige. Die meisten hätten sie für Fastnachten und für Fasching gebraucht. "In letzter Zeit haben aber auch die Motto-Partys zugenommen", erklärt sie. Deutlich mehr Kunden als bisher seien kaum zu bewältigen, fügt Katrin Müller an. Den jeder Kunde wird empfangen und beraten - von der Lehrerin und Schülern.

Juliane Begbie und Emily Nagel nehmen seit diesem Schuljahr an der Schul-AG teil. Die Siebtklässlerinnen waren zuvor noch nie im Kostümverleih. "Oh Gott, so viele Klamotten, so viele Farben", sei ihr beim ersten Besuch durch den Kopf gegangen, erzählt Juliane Begbie. Emily Nagel nickt: "Jedes Kleidungsstück strahlt etwas anderes aus. Und wenn man sich überlegt, dass die historischen Kleider selbst genäht sind, dann ist das beeindruckend. Diese ganze Fantasie, die hier herumschwirrt."

Reguläre Öffnungszeiten hat der Kostümverleih am Bertholdplatz 1 nicht. Wer auf der Suche nach einem Outfit ist, erreicht Katrin Müller unter Telefon 03366 23059 am Rouanet-Gymnasium. Die Kosten für ein historisches Kostüm liegen bei 5 bis 7 Euro je Woche, bei aktuelleren Kostümen bei 5 Euro und für Accessoires fällt zumeist 1 Euro an.