Preise bleiben 2018 stabil

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zumindest was die Trinkwasser- und Abwasserpreise in Eisenhüttenstadt und Umgebung betrifft, bleibt für Otto Normalverbraucher das kommende Jahr alles stabil. Nur im Industriegebiet berechnet der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue 2018 mehr fürs Abwasser.

"Für 2018 bleibt alles, wie es ist", betont Jana Wesolek, kaufmännische Leiterin des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Oderaue, dessen Verbandsgebiet sich von Brieskow-Finkenheerd bis Neuzelle sowie Eisenhüttenstadt bis Mixdorf erstreckt. Bei der jüngsten Verbandsversammlung hat das Unternehmen seine Preise auf den Tisch gelegt: Der Kubikmeter Abwasser wird auch weiterhin 2,32 Euro kosten. Für Trinkwasser werden pro Kubikmeter 1,08 Euro netto fällig.

Zwar habe der Verband von vielen Lieferanten und Versicherungen Preiserhöhungen für 2018 angekündigt bekommen, betont Jana Wesolek, "wir geben diese aber nicht an unsere Kunden weiter." Es sei noch einmal gelungen, das innerbetrieblich so darzustellen. Zudem gebe es auch neue Kosten für den TAZV, beispielsweise für den Cyber-Versicherungsschutz gegen Hackerangriffe auf das System. Dennoch will der Wasserverband Kurs halten: Der Plan sehe stabile Preise bis mindestens 2020 vor. "Wenn es nicht Gesetzesänderungen gibt, die uns zum Handeln zwingen", sagt die kaufmännische Leiterin. Der TAZV sei wie alle anderen Verbände auch abhängig davon, was von außen übergestülpt wird. Wenn es beispielsweise gesetzliche Änderungen im Umgang mit Klärschlamm geben würde, die mit Kostensteigerungen verbunden sind, dann müssten diese auch irgendwann an die Kunden weitergegeben werden. Doch da heißt es schlicht: abwarten.

Schaut man sich die Preisentwicklung beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue in den vergangenen Jahren an, so war diese - auch wegen der Altanschließerbeiträge - sehr erfreulich für Otto Normalverbraucher. Die Abwasserpreise sind nämlich stetig gefallen, von 2,93 Euro pro Kubikmeter auf 2,32 Euro.

Die Trinkwasserentgelte, die absolut nichts mit den Altanschließern zu tun haben, sind ebenfalls seit Jahren stabil. Und das, obwohl die entnommenen Wassermengen im Verbandsgebiet im vergangenen Jahrzehnt vor allem aufgrund des Einwohnerrückgangs stark rückläufig waren. "Jetzt sind wir diesbezüglich stabil auf niedrigem Niveau", erklärt Jana Wesolek. Auch das Wetter sorge natürlich für Schwankungen. So sei ein warmer Sommer immer gut für den Verkauf. Ein eher kühler wie 2017 hingegen ist eher ernüchternd. "Aber das sind normale Schwankungen."

Während sich im Stadtgebiet von Eisenhüttenstadt sowie in den umliegenden Gemeinden an den Grundpreisen also nichts ändert, gibt es im Industriegebiet an der Nordanbindung eine durchaus deftige Erhöhung beim Abwasserpreis. Der steigt von jetzt 1,68 Euro pro Kubikmeter auf 2,53 Euro. Das sind 85 Cent mehr, also eine Erhöhung um 50 Prozent. Ein Vertreter der Geschäftsführung des im Industriegebiet größten ansässigen Unternehmens - also der Papierfabrik - war bei der Verbandsversammlung anwesend. Auch zuvor habe man mit den dortigen Verantwortlichen bereits gesprochen.

Hintergrund der Erhöhung ist, dass man aufgrund der Meldungen der Papierfabrik bei der Preiskalkulation für 2017 von höheren Abwassermengen ausgegangen war, die in der im Industriegebiet befindlichen Kläranlage ankommen. Die tatsächliche Abwassermenge blieb allerdings darunter, sodass die Preise neu angepasst wurden. Weil die Abwassergebühr aber letztlich mit der verbrauchten Wassermenge multipliziert wird, muss die Papierfabrik wahrscheinlich unter dem Strich gar nicht so viel tiefer in die Tasche greifen.