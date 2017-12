Schiffmühler gründen Förderverein

Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Um Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung sowie Alters-und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schiffmühle besser unterstützen zu können, hat sich kurz vor Weihnachten ein Förderverein gegründet. Zwölf Mitglieder engagieren sich in dem neuen Verein.

"Die Initiative kam aus dem Kreis der Mütter der Jugendfeuerwehrleute", sagte Ortswehrführer Daniel Werner, der selbst Mitglied im Verein ist, aber nicht im Vorstand mitwirkt. Wegen möglicher Interessenskonflikte hat sich die Ortswehrführung nicht in den Vorstand wählen lassen. Dies sei zudem die Bedingung für die Gründung des Fördervereins gewesen, so Daniel Werner. Der Vorteil sei zudem, dass die Feuerwehrarbeit auf mehrere Schultern verteilt ist. Bürger, die im Verein mitarbeiten, erkennen, wie viel Aufwand eine Feuerwehr betreiben muss und was alles dahinter steckt.

Dank der Arbeit der Jugendwarte Janine Schack, Virginia Schumann und Dennis Falk verfügt die Schiffmühler Feuerwehr über 19 Kinder und Jugendliche, aus deren Kreis sich zu 95 Prozent die Einsatzabteilung mit aktuell 22 Mitgliedern rekrutiert.

"Die Jugendwarte sind sehr rührig, verfügen über ein gutes Netzwerk und kommen mit den Eltern gut klar", lobte Daniel Werner. Daher bewege sich die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr stets zwischen 15 und 20 Mitgliedern, so der Ortswehrführer.

Erstes Ziel des Fördervereins sei es, Geld zu sammeln, um die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr für den Feuerwehrsport zu verbessern. Dazu zählen einheitliche T-Shirts, spezielle Schläuche und Wettkampf-Spritzen für die Kinder, erklärte Daniel Werner. Diese Kosten könne die Feuerwehr nicht der Kommune als Träger des Brandschutzes aufbürden. Für das Jugendcamp im Sommer habe die Schiffmühler Feuerwehr eine Spende der Stadt bekommen, dies sei aber nicht immer möglich. Sonst trugen die Eltern die Kosten. Künftig wird der Förderverein Geld sammeln und zur Finanzierung beitragen.

Der Förderverein könne auch die Einsatzabteilung sowie die Alters- und Ehrenabteilung unterstützen sowie im Bereich des Umweltschutzes aktiv werden. Als Beispiel nannte der Ortswehrführer einen Arbeitseinsatz am Bruchsee. Für Daniel Werner stärkt der Förderverein die Selbsthilfefähigkeit der Jugendfeuerwehr insgesamt. Die Kinder sollen lernen, mit einem Feuerlöscher umzugehen und selber Verbände anzulegen.