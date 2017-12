Chemie-Alarm bei Friki in Kolpin

Manja Wilde

Storkow/Bad Saarow (MOZ) Schreck am Vormittag: Beim Befüllen eines etwa 10 Kubikmeter fassenden Vorratsbehälters für die Wasseraufbereitung kam es in der Anlage des Geflügelproduzenten Friki in Storkow/Kolpin am Donnerstag zu einer chemischen Reaktion. "Dämpfe traten aus und die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst", sagt Dierk Bünger, Amtswehrführer des Amtes Scharmützelsee, der den Einsatz leitete. "Zwischenzeitlich musste das Gebäude evakuiert werden, die Produktion stand still", schildert er. "Als wir kamen, standen schon etliche Mitarbeiter draußen." Verletzt wurde niemand.

Der Alarm ging um 9.07 Uhr ein. Feuerwehren aus Wendisch Rietz, Bad Saarow, Storkow und Kolpin rückten an. Die Gefahrstoff-Einheit des Landkreises wurde alarmiert. Bevor die Spezial-Einheit von ihren Standorten Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde gegen 11.30 Uhr vollständig eingetroffen war, war die chemische Reaktion fast abgeschlossen, sagt Bünger. In Chemikalienschutzanzügen betraten die Einsatzkräfte den Technikbereich der Halle, nahmen Messungen vor, brachten eine Probe der Flüssigkeit mit hinaus - und konnten Entwarnung geben.

Gegen 12.30 Uhr endete der Einsatz. Die Feuerwehr übergab den betroffenen Behälter der Friki-Geschäftsführung und die Produktion konnte weitergehen. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, blieb zunächst unklar. Von der Friki-Geschäftsführung wollte sich am Donnerstag niemand zu dem Vorfall äußern.