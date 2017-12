Großer Durchmesser, großer Effekt

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Um für einen möglichst bunten und lauten Jahreswechsel gerüstet zu sein, strömen viele Menschen seit Donnerstag in die Läden und kaufen Feuerwerk. Es gibt aber auch Anbieter in der Region, die das Knallzeug nach Hause liefern.

Wer es beim Feuerwerkseinkauf bequem mag, der ist bei "Krümelland Stifte + Co" in der Friedrichstraße 45 in Erkner genau richtig. Hier kann man auf einem Bestellschein seine Wunschartikel ankreuzen. Der Zettel dient Thorsten und Yvonne Dagge, Geschäftsführer des Schreib- und Spielwarenladens, als Vorlage. "Die fertig gepackte Bestellung kann man sich dann bei uns abholen", sagt Thorsten Dagge. Etwa 1000 solcher Bestell-Flyer haben die beiden vor Weihnachten in der Stadt verteilt. "Wir machen das seit ein paar Jahren, das läuft sehr gut", sagt er. "Eine Überlegung für das nächste Jahr ist, ab einer bestimmten Bestellsumme nach Hause zu liefern."

Der Verkauf laufe bereits ordentlich. Vor allem Systemfeuerwerke, so genannte Batterien, seien gefragt. Die günstigste kostet 3,99 Euro, liefert 20 Schüsse in 25 Sekunden. Die teuerste gibt es für 200 Euro. Sie unterhält ihre Zuschauer dreieinhalb Minuten lang mit etwa 700 Schüssen. "Raketen gehen bisher weniger gut weg. Dabei haben wir diesmal extra mehr bestellt, nachdem wir im vergangenen Jahr zu wenig hatten", sagt Thorsten Dagge. Über die neuesten Trends haben seine Frau und er sich bei einer Feuerwerksvorführung ihres Großhändlers im Oktober informiert. "Das machen wir immer so", sagt Thorsten Dagge.

Auch bei "Fairkauf" im Kurpark-Center gehen Systemfeuerwerke deutlich besser als Raketen, wie Geschäftsführer René Tarnowski berichtet - mit einer Ausnahme: Wunschraketen. An diese Knallkörper wird ein Zettel geheftet, auf den ein Wunsch geschrieben wird. "Verleihe Deinem Wunsch Flügel", steht auf der Rakete. "Dafür verzichten manche Kunden auf die großen Knaller", sagt Tarnowski. Aus dem Sortiment nicht wegzudenken seien außerdem römische Lichter: Rohre, die man in der Hand halten kann, und aus denen mehrere Effekte schießen. "Die sind noch beliebter als Wunderkerzen", berichtet Tarnowski.

Wer sich noch unsicher ist, was er kaufen möchte, für den gibt es auf neueren Feuerwerkskörpern Codes, die man mit dem Smartphone abscannen kann. "Man kann dann in einem Video sehen, wie das Feuerwerk funktioniert und wie die Farbeffekte sind." Er habe schon ein paar Jugendliche beobachtet, die sich erst die Filme angesehen und dann die Ware gekauft hätten, sagt Tarnowski.

Max Parlow aus Neu Zittau nahm sich aus dem Fairkauf vor allem Raketen mit. "Die sind besser als Böller, machen wenigstens noch Licht", sagt er. Silvester wolle er mit Freunden feiern, für Feuerwerk gebe er dieses Jahr etwa 100 Euro aus.

Von einem zurückgehenden Feuerwerkskonsum berichtet keiner der befragten Händler. Bei Penny im Kurpark-Center standen die Kunden am Donnerstag schon vor der Eröffnung um 7 Uhr Schlange, erzählt die stellvertretende Filialleiterin Dana Kellermann. Erstaunt über die Masse an Bestellungen ist auch Dirk Gadow, Geschäftsführer der Blisse & Gadow GbR aus Woltersdorf, die unter anderem die Seite www.pyrolager.de betreibt. "Beim Silvesterfeuerwerk sind wir eigentlich so gut wie leer, das ist erstaunlich bei den schlechten Wetterprognosen. Am beliebtesten sind XXL-Batterien", sagt er. Wer noch Feuerwerk haben wolle, sollte am besten noch am Freitag bestellen. "Lieferungen nach Erkner und Woltersdorf sind kostenlos."