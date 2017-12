Polizeibericht Neuruppin vom 29.12.2017

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Transporter-Fahrerin überschlägt sich

Linum (RA) Ein 52-jährige Transporterfahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Linum verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war sie von der glatten Straße abgekommen, das Auto durchfuhr eine Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau kam ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf 7 000 Euro.

VW kracht auf BMW

Fehrbellin (RA) Ein 61-jähriger VW-Fahrer ist am Dienstagabend auf der Autobahn 24 zwischen Fehrbellin und Kremmen auf einen BMW aufgefahren. Dabei wurde dessen 30-jährige Fahrerin leicht verletzt. Laut Polizeiangaben war der Verkehr dort ins Stocken geraten. Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 8 000 Euro beziffert.

Fahrrad gestohlen

Rheinsberg (RA) Ein Mountainbike im Wert von rund 250 Euro ist am Dienstag in Rheinsberg gestohlen worden. Der 18-Jährige Eigentümer hatte es mittags in einem Fahrradständer am Hotel an der Seestraße angeschlossen. Gegen 22 Uhr war es weg.

Weihnachten im Gefängnis

Walsleben (RA) Seine Bescherung hat ein 35-jähriger Opel-Fahrer aus Polen in diesem Jahr anders erlebt als erwartet. Die Autobahnpolizei hatte ihn am Freitag an der Raststätte Walsleben kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl einer bayrischen Staatsanwaltschaft vorlag. Er sollte 970 Euro Geldstrafe bezahlen oder für 60 Tage in Haft genommen werden. Das Geld konnte er nicht bezahlen, so dass er ins Gefängnis gebracht werden musste

Einbrecher verteilen Unrat

Rheinsberg (RA) Unbekannte sind während der Weihnachtsfeiertage durch ein Fenster in einen Keller an der Menzer Straße in Rheinsberg eingebrochen. Gestohlen wurde nichts. Dafür haben die Einbrecher Unrat aus dem Keller in der Umgebung des Hauses verteilt.