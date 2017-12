Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 29.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Ausreißerin sitzt in Unfallfahrzeug

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei zu einem Unfall auf die B112 zwischen den Abzweigen Pohlitz und Ziltendorf gerufen. Dort war ein Pkw Hyundai mit einem Fuchs zusammengestoßen. Als die Polizei eintraf, stellte sie neben dem Fahrer eine 14-Jährige fest, die vermisst gemeldet war. Sie wurde zu ihren Erziehungsberechtigten zurückgebracht.

Zeuge sieht Einbrecher

In Brieskow-Finkenheerd ist am führen Donnerstagmorgen ein Anwohner der Lindenstraße durch einen Knall geweckt worden. Er bemerkte zwei Personen auf dem Gelände eines nahe gelegenen Autohauses, die in Richtung Frankfurt flohen. Die beiden hatten offenbar ein Fenster auf der Rückseite des Objektes eingeschlagen und innen das Mobiliar durchwühlt. Ob sie etwas mitnahmen, ist noch unklar.

Einbrecher stehlen Camcorder

In Brieskow-Finkenheerd haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag Am Weinberg die Fensterscheibe zum Büro einer Firma eingeworfen. Im Gebäude durchsuchten sie Schubladen und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen fehlt ein Camcorder. Kriminalpolizisten sicherten Spuren und ermitteln wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Motorrad gestohlen

In der Ernst-Thälmann-Straße von Brieskow-Finkenheerd haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag eine Garage aufgebrochen. Daraus stahlen sie ein Motorrad Suzuki und zwei Fahrräder. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.