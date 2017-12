Polizeibericht Bernau vom 29.12.2017

MOZ

Bernau (MOZ) Polizei stellt Kiffer-Trio

Zepernick. Anwohner der Beethovenstraße haben am Mittwoch, gegen 20.50 Uhr, die Polizei auf ein Trio mit einem Mitsubishi Colt hingewiesen, an dem das vordere Kennzeichen fehlte. Zudem wollte das Trio scheinbar nicht gesehen werden. Als sich Polizisten näherten, flüchtete ein junger Mann aus dem Auto. Vergebens. Seine zuvor geflohenen Kumpane kamen ebenfalls nicht weit und fanden sich bald am Fahrzeug wieder. Aus dem Innenraum des Wagens roch es verdächtig nach Betäubungsmitteln.

Bei den 18 und 20 Jahre alten Delinquenten entdeckten die Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen sowie eine Machete und eine Schreckschusswaffe. Neben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz kommt auch noch Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu. Keiner konnte einen Führerschein vorweisen.

Hund verschreckt Einbrecher

Bernau. Der Familienhund machte Einbrechern offensichtlich einen Strich durch die Rechnung, als diese sich am Mittwoch im Tagesverlauf Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Paul-Singer-Straße verschaffen wollten. Die Täter hinterließen ein beschädigtes Fenster.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ahrensfelde. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in der Alten Schulstraße eingedrungen, durchwühlten sämtliche Schränke. Was sie erbeuteten, war bei Anzeigenaufnahme am Mittwoch unklar. Kriminaltechniker sicherten zahlreiche Spuren.

Panketal. Die Gemeinde Panketal informiert, dass am 6. Januar der Parkplatz in der Fontanestraße wegen Unterhaltungsarbeiten gesperrt bleibt.

Verkehrstipp