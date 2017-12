Polizeibericht Schwedt vom 29.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) 19-jähriger Radler schwer verletzt

Schwedt. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Radfahrer am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, hat der 19-Jährige auf dem Rad schwere Verletzungen erlitten. Er wollte offenbar die Lindenallee an einer Fußgängerampel überqueren. Beim Zusammenstoß schlug er mit dem Kopf auf die Motorhaube. Der Rettungsdienst brachte ihn in das nahegelegene Klinikum. Kriminalisten ermitteln nun zur genauen Unfallursache.

Hoher Schaden in Klinik-Gärtnerei

Eberswalde. Einbrecher haben sich Zugang zur Gärtnerei des Martin-Gropius-Krankenhauses in Eberswalde verschafft. Dort haben sie Werkzeuge gestohlen und einen Schaden von rund 14 000 Euro angerichtet.

Hund verschreckt Einbrecher

Bernau. Der Familienhund machte Einbrechern offensichtlich einen Strich durch die Rechnung, als diese am Mittwoch tagsüber in ein Einfamilienhaus in der Paul-Singer-Straße einsteigen wollten. Sie hinterließen ein beschädigtes Fenster.