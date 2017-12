Polizeibericht Freienwalde vom 29.12.2017

Karin Sandow

Freienwalde (MOZ) Briefkasten zerstört

Bad Freienwalde. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte Feuerwerkskörper in den Briefkasten einer Kindertagesstätte an der Ringstraße in Bad Freienwalde geworfen. Als die Knallkörper gegen zwei Uhr detonierten, löste der Alarm der Einrichtung aus. Im Gebäude war zu dieser zeit niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Mann fuchtelt mit Messer herum

Neuhardenberg. Am Mittwochmorgen wurde in Neuhardenberg wiederholt ein Mann gesehen, der in der Friedrich-Engels-Straße mit einem Messer herumfuchtelte. Es wurde niemand verletzt, doch eine Frau fühlte sich bedroht. Der bereits polizeibekannte 45-Jährige wurde in Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gefahren.