Polizeibericht Seelow vom 29.12.2017

UWE SPRANGER

Seelow (MOZ) Ursache für Sturz des Kradfahrers unklar

Neutrebbin. Die Ursache des tödlichen Unfalls eines 16-jährigen Kradfahrers ist noch immer unklar. Laut Polizei war der junge Mann am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr mit einer Yamaha auf der L 34 von Neufriedland in Richtung Gottesgabe unterwegs, als er auf gerader Strecke gestürzt sei und in der Folge am Unfallort verstarb. Die Strecke war etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Das Krad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

45-Jähriger fuchtelt mehrfach mit Messer

Neuhardenberg. Ein polizeibekannter 45-Jähriger hat am Mittwochmorgen in der Friedrich-Engels-Straße wiederholt mit einem Messer herumgefuchtelt. Nach Polizeiangaben wurde zwar niemand verletzt, doch es fühlte sich eine Frau bedroht. Der Mann wurde deshalb in Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gefahren.

Kita-Briefkasten mit Böller gesprengt

Bad Freienwalde. In der Nacht zum Donnerstag warfen Unbekannte Pyrotechnik in den Briefkasten einer Kindertagesstätte. Als die Böller gegen zwei Uhr detonierten, löste der Alarm der Einrichtung aus. Im Gebäude war niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.