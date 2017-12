Ärger über Abzocke am Telefon

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Die Zahl der Beschwerden über unerbetene Werbeanrufe hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Der Grünen-Politiker Oliver Krischer fordert schärfere Vorschriften.

Ein typisches Beispiel von Abzocke am Telefon ist der Fall des Stromanbieter Energy2Day. Mehr als 50 Mal riefen Mitarbeiter bei Kunden an; eine Einwilligung holten sie nicht ein, obwohl es das Gesetz so vorschreibt. Zudem gaben sie sich in vielen Fällen als Partner des örtlichen Energieversorgers aus, was nicht der Wahrheit entsprach. Nachdem zahlreiche Beschwerden eingegangen waren, verhängte die Bundesnetzagentur die Höchststrafe von 300 000 Euro gegen das Unternehmen.

2017 hat die Behörde Bußgelder in Höhe von 1,7 Millionen Euro festgelegt, fast doppelt so viel wie im Vorjahr (900 000 Euro). Der steile Anstieg geht einher mit stark steigenden Beschwerdezahlen. Bis Ende November seien 52 000 schriftliche Proteste gegen lästige Werbeanrufe eingegangen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im Jahr zuvor waren es 29 000.

Für den stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, zeigt die Entwicklung, "dass die Bundesregierung das Problem nicht in den Griff bekommt". Er bemängelt zu niedrige Bußgelder und fordert, dass Unternehmen die Einwilligung der Kunden in Werbeanrufe künftig immer schriftlich einholen müssen.

Seit 2009 ist Telefonwerbung in Deutschland nur dann zulässig, wenn der Angerufene vorher ausdrücklich erklärt hat, Werbeanrufe erhalten zu wollen. Das muss schriftlich oder in einem vorausgegangenen Telefonat geschehen sein. Zudem darf der Anrufer seine Nummer nicht mehr unterdrücken. Verbraucher sollen erkennen können, mit wem sie es zu tun haben. Dennoch bleibt die Zahl der "Kaltanrufe" hoch. Verbraucherschützer gehen von mehreren hundert Millionen pro Jahr aus.

Beim Bundesjustizministerium heißt es, man wolle die Entwicklung weiter beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Höhere Bußgelder seien aber zunächst nicht geplant, teilte einer Sprecherin der Märkischen Oderzeitung am Donnerstag mit.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband weist darauf hin, dass viele Firmen Einwilligungen auf unseriöse Weise einholen, beispielsweise indem sie die Textpassage in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verstecken. Auch sei "Nachfasswerbung" verboten, etwa wenn ein Kunde eine Ware zurückgegeben hat. Kunden wird zudem geraten, bei Vertragsabschlüssen auf Klauseln zu achten, die das Speichern und Nutzern der Daten zu Werbezwecken erlauben. Solche Klauseln seien meist mit "Datenschutz" oder "Datenverarbeitung" überschrieben.

