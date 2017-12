Abwarten, Kaffee trinken, losfahren

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf dem Frankfurter Bahnhof treffen Menschen unfreiwillig aufeinander. Für einige, weil es der Arbeitsplatz ist. Andere bleiben nur kurz und ziehen direkt weiter. Wieder andere suchen gerade hier ein wenig Ruhe.

1980 ist er das letzte Mal mit dem Zug gereist. Beinahe hätte diese erste Fahrt seit langem für Jürgen Homann in einem Unglück geendet. Der 60 Jahre alte Mann aus Bernau steht mit seiner bunten, oben zugeschnürten Tragetasche oben auf dem Gleis des Bahnhofs in Frankfurt. Diese Tasche, erzählt er, wäre ihm heute Vormittag beinahe gestohlen worden. "Ich war kurz abgelenkt und habe mich mit dem Schaffner unterhalten", meint der Mann, der die mehr als eine Stunde lange Fahrt nach Frankfurt wegen seiner Rentenbescheinigung angetreten ist. Das Auto ist ihm eigentlich lieber. "Da bin ich unabhängiger." Als ein Zug einfährt, erkundigt sich Jürgen Homann bei dem Fahrer, ob dieser auch wirklich nach Bad Freienwalde fahre. Dann steigt er ein und hinterlässt nur eine Handvoll weiterer Fahrgäste auf dem ansonsten leeren Gleis.

Umso stressfreier ist es für Stefan Strissel. Der ausgebildete Kaufmann für Verkehrsservice unterhält sich in der Bahnhofshalle mit einem Polizeibeamten, als ein Mann an ihn herantritt. "Ist Siggi schon durch?", fragt er. "Der kommt heute nicht mehr", erwidert Strissel und empfiehlt dem Mann, sich das nächste Mal doch an die Mobilitätszentrale zu wenden. "Ich habe doch gar kein Handy", sagt der Mann. Schon sein Autohandy habe er damals insgesamt nur vier Mal benutzt.

Als der Mann die Bahnhofshalle wieder verlässt, erläutert Bahn-Mitarbeiter Stefan Strissel, dass Siggi ein Rollatorfahrer sei. "Ein Fahrgast darf kostenlos bei ihm mitfahren, deswegen fragen einige nach ihm", erläutert der 27-Jährige, der durch seine Arbeit viele Reisende persönlich kennt. Fast täglich steht er in seiner schwarz-roten Uniform in der Bahnhofshalle, um Fragen zum Fahrplan zu beantworten, um Einstiegshilfen zu organisieren oder um zu helfen, wenn Gegenstände verloren gehen.

Es ist 15.07 Uhr. Mit der Ankunft eines Zuges aus Berlin marschiert ein ganzer Schwall von Menschen durch die Halle und ist im nächsten Moment wieder vorbeigezogen. Ein älteres Ehepaar schaut sich im Buchhandel um. Sie hätten noch eine halbe Stunde Wartezeit herumzukriegen. "Wir hatten ein Kulturprogramm in Berlin", meint der 70 Jahre alte Mann aus Ziltendorf. Noch länger warten muss eine Frau aus Cottbus, die vor einem der Bahnhofsläden auf einer Fensterbank Platz genommen hat und auf ihrem Handy herumtippt. Sie sei aus beruflichen Gründen nach Frankfurt gekommen und habe gerade ihren Zug nach Hause verpasst. "Jetzt muss ich eine Stunde warten."

Abgeschnitten von dem Trubel in der Halle sitzt ein Mann in der Bäckerei und kritzelt in einem Block herum. "Hier bin ich schon ein Stammgast", sagt der 56-Jährige. Er mag seinen Platz in der Bahnhofsbäckerei, denn hier könne er sich schnell spontan noch mit jemandem treffen oder auch nur in Ruhe seinen Kaffee trinken. "Wenn es einen nicht stört, dass man immer von ungefähr zehn Leuten umgeben ist, dann geht das."