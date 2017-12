Böllerspaß gleich batterieweise

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Um 7 Uhr standen die Kunden bei Aldi schon Schlange. Die preiswerten Silvesterknaller-Angebote waren ratzfatz weg. Aber auch andere Händler machen mit Feuerwerk gute Geschäfte, vor allem mit Feuerwerk-Batterien. Der Verkauf läuft noch bis zum 30. Dezember.

"Auf dem Kassenbon eines Kunden, der Feuerwerk kauft, standen von zehn Jahren durchschnittlich 15 bis 20 Euro. Heute sind es 50 bis 70 Euro", weiß Udo Axel Schultz, Inhaber des Bürofachmarktes Papiertiger. Der Berliner hat neben seinen vier Geschäften im Berliner Osten auch eins in Schwedt. "Im Trend liegt eindeutig Verbundfeuerwerk. Das zündet man einmal an und hat minutenlang Spaß - immer mehr Kunden fragen danach, weil sie nicht mehr mit klammen Fingern in der Kälte herum zündeln wollen und dann meist selbst am wenigsten davon haben. Die miteinander verbundenen Feuerwerk-Batterien sind da natürlich viel praktischer - und die ganze Familie kann die Fontänen, Böller und Raketen genießen", erklärt der Händler.

Das praktische Batterie-Böllern hat aber auch seinen Preis. Wer das größte Paket aus dem Laden in der Vierradener Straße mitnehmen will, darf mehr als zwei Kilogramm schleppen und stolze 169 Euro hinblättern.

Es geht auch billiger: Batterien mit unterschiedlicher Anzahl von Rohr- und Bombenanzahl gibt es auch schon für 30, 50, 70 Euro. "Auch vom Feuerwerkverkauf wird niemand reich, aber es ist ein dankbares Geschäft für uns in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, in der wir ansonsten eher weniger Kundschaft haben", bestätigt Udo Axel Schultz.

Auf den Verkauf von Pyrotechnik zu Silvester hat sich mittlerweile fast der komplette Handel eingestellt. Gab es früher an wenigen, meist gesondert eingerichteten Verkaufsstellen für Feuerwerk lange Schlangen, gibt es heute kaum einen Markt, der sich dem Geschäft mit der Böllerei entzieht. Raketen und Knaller gibt es im Obi-Baumarkt, in fast jedem Supermarkt, bei Woolworth im CKS, vor dem Real-Markt im Oder-Center, beim Sonderpostenmarkt Thomas Philipps in Meyenburg und anderswo.

Auch die Jugend, für die in Sachen Silvesterknaller immer noch besonders laut und effektvoll als cool gilt, hat die Batterie-Böller für sich entdeckt. 16 Schuss Blitzschläge in einer Batterie für drei Euro bei Aldi sind selbst für Schüler und Azubis erschwinglich. Auch wenn ihre Variante, die Batterie auseinander zu basteln, um 16 einzelne Blitzschläge zu erhalten, genauso gefährlich ist wie die sogenannten Polen-Böller ohne gültiges Prüfzeichen und damit in ihrer Wirkung unkalkulierbar. Aber sie machen es natürlich trotzdem. "Das wird man nie ganz verhindern können, den Reiz des Verbotenen", winkt Udo Axel Schultz ab. "Auch wenn beim ganz legalen, geprüften Feuerwerk die einzelnen Satzgewichte in den Batterien schon ordentlich zulegt haben und die einzelnen Bombe nordentlich Schmackes haben. Das geht schon Richtung Profi-Feuerwerk für Pyro-Shows."

Verkäuferin Sandra Kucharzewski weist auf eine andere neue Entwicklung hin: "Jeder kann sich die Wirkung der Feuerwerk-Batterien vorher auf Youtube anschauen. Kleine QR-Codes auf den Schachteln führen die Kunden zu den Videos." So hat sie sich selbst einen Eindruck verschafft von der Riesenbatterie "Championship" für 169 Euro. "Sieht schon stark aus, wie das abgeht", wirbt sie ihre Kunden.

Bis auf wenige Ausnahmen ist Feuerwerkverkauf kaum online, P 18 und die Verkaufsbeschränkung drei Tage vor Silvester lassen sich schwer händeln. Es ist eine der letzten Bastionen des analogen Einzelhandels vor Ort.