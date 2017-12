Angler ziehen mäßige Fisch-Bilanz

Nadja Voigt

Neulietzegöricke/Güstebieser Loose (MOZ) Zum traditionellen Jahresausklang bei Fischsuppe und frisch geräucherten Forellen haben die Oderland-Angler am Donnerstag eingeladen. Vor der Gaststätte "Zum feuchten Willi" in Neulietzegeöricke hatte Andreas Schönrock, stellvertretender Vorsitzender des Anglervereins Oderland Güstebieser Loose/ Neulietzegöricke, schon rechtzeitig am Vormittag seinen Räucherofen in Stellung gebracht. "Die Forellen habe ich gestern frisch geholt, jetzt werden sie veredelt", sagte der Wriezener. Zuvor hat er sie noch in Salzlake eingelegt, sein Geheimrezept. Zwei Stunden, mit einer geringen Garstufe beginnend, brauchen die Fische über dem Erlenholz.

Den Jahresausklang haben Schönrock, Kassenwart Harald Dolgener und Vereinschef Hans-Georg Tornow gemeinsam vorbereitet. Zwischen 11 und 15 Uhr verkosteten sie gemeinsam mit ihren Gästen, darunter eine Abordnung aus Güstebieser Loose, die mit dem Unimog plus Anhänger angereist waren, die geräucherten Forellen und die Fischsuppe. Die hat der Vereinsvorsitzende selbst gekocht. Aus frischem Gemüse sowie Dorsch- und Lachsfilet. Das stammt aus Norwegen, wohin viele Vereinsmitglieder gerne zum Angeln fahren. Zwar treffen sie sich auch an der Oder regelmäßig zum Ab- oder Anangeln, zum Pokal- oder Gemeinschaftsangeln. "Aber es war kein gutes Angeljahr", sagt Hans-Georg Tornow. Das Wasser in der Oder war lange zu flach und es gab sehr wenig Fisch. Auch andere Angler hätten ihn in seinem Eindruck bestätigt, berichtet er. Der Anglerverein Oderland Güstebieser Loose/Neulietzegöricke zählt 45 Mitglieder aus der ganzen Region, darunter drei Frauen. Regelmäßig beteiligen sich die Mitglieder unter anderem am Kolonistentag und dem Ball der Vereine. Und organisieren entweder in Güstebiese oder in Neulietzegöricke den Jahresausklang.