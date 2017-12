Erlebnishof fällt deutlich kleiner aus

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Das Holland-Pflanzencenter in Schwanebeck soll zu einem Erlebnishof werden. Doch die Pläne zur Erweiterung auf fast 10 000 Quadratmeter Verkaufsfläche wurden jetzt rüde beschnitten. Deshalb liegt die Entwurfsplanung aktuell noch einmal öffentlich aus.

Bis zum 2. Februar können die Panketaler und betroffene Anrainer wie Behörden ihre Meinung zum nunmehr neuen Entwurf abgeben. Dafür sei, hieß es aus dem Rathaus, auch kein Auslegungsbeschluss nötig gewesen. Deshalb zog Bürgermeister Rainer Fornell die Vorlage, die noch im Ortsentwicklungsausschuss diskutiert worden war, wieder zurück.

Die Gemeinsame Landesplanung, bei der es erneut Gespräche gab, ging mit der geplanten Erweiterung des Gartenfachcenters auf Erlebnisbereich und Freizeitmarkt nicht so mit, wie das Inhaber Theo Roelofs ursprünglich anstrebte. In einer Information aus dem Planungsamt fasste Sascha Pladeck den Sachstand für die Gemeindevertreter zusammen. Demnach war der zuletzt von der Gemeinde im Januar 2017 gefasste Stand nicht genehmigungsfähig. Gründe waren unter anderem die zu große Verkaufsfläche, aber auch die fehlende Passgenauigkeit zum Flächennutzungsplan. Der wiederum liegt nur in veralteter Form vor.

Die Gemeinsame Landesplanung setzte nun im Gespräch mit dem Investor eine Verkaufsfläche von 3000 Quadratmetern fest. Klar zu regeln seien die Nutzungen, die Roelofs mit der 15-Millionen-Euro-Investition anstrebt.

Neben einer Baumschule, Außen-Spielflächen, Ausstellungsarealen und Freizeiteinrichtungen, für die Eintritt zu bezahlen ist, soll auch mehr Gastronomie einziehen. Im Ortsentwicklungsausschuss, der die Vorlage noch diskutiert hatte, meldeten sich Schwanebecker kritisch zur Wort. Einige sind klar gegen die Erweiterung des Marktes. Die Bauaufsicht des Landkreises habe seit 17 Jahren eine Nutzung geduldet, hieß es aus dem Ortsbeirat Schwanebeck, die nie legitimiert gewesen sei.

Das weist Roelofs von sich. Auch mit der Reduzierung der Verkaufsflächen werde er an dem Konzept zum Erlebnishof festhalten. "Es geht weiter, wir bleiben dran", so der Betreiber des Holland-Marktes. "Wir sind zufrieden über den Kompromiss, der erreicht wurde", sagt der Inhaber auf Anfrage. Auch an allen anderen Plänen, zum Beispiel zum Errichten der großen Windmühle als Erkennungszeichen, werde festgehalten.

Geringfügig verschoben werden laut aktueller Planungen auch der Löschwasserteich sowie der Standort eines Brunnens. Eingeteilt in drei Sondergebiete - Gartenfachmarkt, landwirtschaftlichem Erlebnishof und Bauernmarkt sowie Tourismus und Freizeitmarkt - erfährt der Plan eine weitere Konkretisierung. Das Planungsamt Panketal hält diese Verfeinerungen nicht für grundsätzliche Änderungen, weshalb dieser zweite Entwurf sofort öffentlich ausgelegt werden konnte. Wer sich die Unterlagen ansehen möchte, kann das auch online tun.

In dem neuen Entwurf ist nun klar geregelt, dass die freistehende Mühle eine Traufhöhe von 25 Metern und eine Firsthöhe von 30 Metern aufweisen kann. Die Flügel dürfen sich bis maximal 45 Meter in der Höhe ausstrecken. Drei Brücken dürfen den Fließgraben überspannen, auch Spielgeräte wie Kinderrutschen sind auf der Freifläche im Sondergebiet 3 zulässig. Genau festgelegt sind die Abmaße des neuen Gebäudes parallel zur Dorfstraße. Geregelt wird auch, welche Bäume und Sträucher als Ausgleich zu pflanzen sind.

1190 Besucher werden laut Planung an den Wochenenden erwartet. Freizeit- und Bauernmarkt dürfen auch sonntags öffnen, der Pflanzenhandel von Montag bis Sonnabend.