365 Gründe, Beeskow zu besuchen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Oder-Spree-Journal startet mit einem eigenen Instagram-Account ins neue Jahr. Die Redaktion will täglich ein Argument für einen Beeskow-Besuch liefern, an einem Beispiel aufzeigen, warum es sich lohnt, in der Stadt zu leben.

Am Ende des Jahres sollen auf der Seite 365 Bilder stehen, mit denen man für die Stadt Werbung machen kann. Ansichten von Burg und Marienkirche werden ebenso dabei sein wie vom Ältesten Haus und der Stadtmauer, vom Rathaus und zahlreichen anderen historischen Gebäuden. Bilder aus den Ortsteilen und von der Spree sind ebenfalls in der Auswahl. Ein besonderes Augenmerk werden wir auf spannende Details legen, die auch für manchen Bewohner der Stadt neu sein dürften.

Zu allen Bildern wird es kurze Erklärungstexte geben oder Hinweise, wie und wo man an nähere Informationen zu den gezeigten Objekten kommt. Wer möchte, kann sich mit Motivvorschlägen oder eigenen Bildern an dem Redaktionsprojekt beteiligen.

In der gedruckten Zeitung werden wir in loser Folge auf das Projekt hinweisen, einige der Bilder zeigen und über die Resonanz anderer Instagram-Nutzer berichten.

Die Instagram-Seite ist bereits unter MOZ-Beeskow zu finden und kann schon abonniert werden. Das erste Foto gibt es natürlich erst am 1. Januar. Wer sich mit einem Motivvorschlag beteiligen will, kann dies einfach per Mail an beeskow-red@moz.de, Betreff Beeskow365. An diese Adresse können auch Bildvorschläge geschickt werden. Wichtig ist dabei, in der Mail den Namen des Fotografen und eine Einverständniserklärung für die Veröffentlichung abzugeben. Bei Veröffentlichung wird der Fotograf genannt, eine Vergütung gibt es nicht.