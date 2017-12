400 Flüchtlinge aus fast 30 Ländern

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rund 400 Flüchtlingen aus fast 30 Ländern leben derzeit auf dem Gelände der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) - der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes - in der Eisenhüttenstädter Poststraße. Wie ein Sprecher des Landesinnenministeriums auf Anfrage mitteilte, kommen die stärksten Gruppen aus Syrien beziehungsweise der russischen Förderation mit jeweils 53 Personen. Es folgen Flüchtlinge aus Eritrea (30), Afghanistan (29), Pakistan (25) sowie der Türkei und dem Irak (jeweils 21).

Gut ein Viertel der Flüchtlinge und Asylsuchenden sind Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 15 Jahren. Den größten Anteil machen Kleinkinder aus. 56 Kinder sind erst im Alter von 0 bis 5 Jahren, teilte das Landesinnenministerium mit. Der größte Teil der Bewohner der Eisenhüttenstädter Erstaufnahmeeinrichtung ist männlich (256).

Die Zahl der Bewohner der Landeseinrichtung schwankt im Laufe des Jahres. "Anfang 2017 waren 476 Personen am Standort in der Poststraße untergebracht", sagte der Pressesprecher. Zu Spitzenzeiten waren in diesem Jahr 800 Plätze belegt.

Das ist allerdings weit entfernt von den Zahlen, die 2015 und 2016 vermeldet wurden, wo zeitweise bis zu 3000 Flüchtlinge an vier verschiedenen Standorten in der Stadt untergebracht waren. Die drei Außenstandorte sind inzwischen komplett aufgegeben. Zuletzt wurde im Sommer der Standort Unterschleuse geschlossen, der seit Anfang des Jahres nicht mehr belegt war.

Auch auf dem Gelände in der Poststraße geht die Zeit der Provisorien immer mehr zu Ende. So wurden in diesem Jahr weitere vier Containeranlagen abgebaut, die über 200 Plätze verfügten. Momentan gibt es in der Poststraße noch 400 Plätze in Containern.

Unabhängig von den Flüchtlingen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung leben, wohnen in Eisenhüttenstadt weitere Asylbewerber in Wohnungen, die der Stadt über den Landkreis zugewiesen wurden. Eine genaue Zahl war am Donnerstag auf die Schnelle nicht zu erfahren. Vor einigen Monaten war derweil von mehr als 500 Personen die Rede.