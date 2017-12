Bewegter Jahreswechsel

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die üblichen guten Vorsätze, sich mehr zu bewegen und sportlich zu betätigen, kann man zum Jahreswechsel gemeinschaftlich umsetzen.

In Fürstenwalde lädt die BSG Pneumant am Sonntag zum Silvesterlauf ein. Von 10 bis 12 Uhr findet er am Friesenstadion, Hangelsberger Chaussee, statt.Ab 10 Uhr erfolgt die Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Karin Lehmann. Dann gibt es traditionell ein kleines Feuerwerk und anschließend die gemeinsame, kurze Erwärmung. Schon um 10.05 Uhr ist Start der Läufe über zehn, fünf und zwei Kilometer. Wenn die Läufer auf Tour sind, wird die Strecke auch für die Wanderer freigegeben. Ab 11 Uhr stehen Tee, Pfannkuchen und manches mehr für das leibliche Wohl bereit. Außerdem gibt es eine Verlosung kleiner Sachpreise. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei, und man muss auch nicht Mitglied des Sportvereins sein.

Zur gleichen Zeit kann man übrigens in Woltersdorf aktiv werden Der Werkzeugfachhandel der Gebrüder Wurster veranstaltet am 31. Dezember wieder einen Silvester-Turmlauf. Die Anmeldung erfolgt ab 9 Uhr auf der Maiwiese. Start ist 10 Uhr. Gelaufen wird durch den Wald über eine Strecke von 5,5 Kilometern. Ziel ist das Plateau unterhalb des Aussichtsturmes auf den Kranichsbergen. Mit anderen Worten: Es geht zum Jahresende nochmal richtig bergauf. Dort gibt es dann zur Erholung Tee und Glühwein. Eine Startgebühr wird nicht erhoben.

Wer gleich am ersten Tag des neue Jahres weiter aktiv sein will, der ist in Hangelsberg willkommen. Die SG Hangelsberg 47 veranstaltet auch in diesmal wieder den traditionellen Neujahrslauf. Eingeladen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Sportbegeisterten oder solche, die es werden möchten. Treff- und Startpunkt ist die Müggelspreehalle in der Bahnhofstraße 4. Los geht es um 11 Uhr mit einer kurzen Erwärmung, dann kann je nach Lust und Laune oder Trainingsstand entweder eine zweieinhalb oder fünf Kilometer lange Distanz zurück gelegt werden. Im Ziel gibt es, auch das wie gewohnt, Pfannkuchen, Glühwein, heiße Suppe und das begehrte Sammel-Fähnchen.

Mit Sicherheit etwas geruhsamer geht es bei der Neujahrswanderung zu, zu der die Fürstenwalder Linke erneut einlädt. Um 11 Uhr wird auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Seeblick in Trebus zu einer Tour rund um den Trebuser See eingeladen. Nach der Wanderung gibt es an der Gaststätte zum Abschied Glühwein.