"Wir haben nichts gegen Fußball"

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Für die kleine Sportgruppe ACP (Action Contra Pfunde) ist das Jahr 2017 ein Besonderes. Die Frauen, die Step-Aerobic bis Yoga betreiben, konnten 30-jähriges Bestehen feiern. Übungsleiterin und Vorsitzende ist heute Dana Wolfram.

Das ganze Jahr berichten wir auf den Sportseiten der Märkischen Oderzeitung von Wettbewerben, in denen es in erster Linie um das Höher - Schneller -Weiter geht. Doch es gibt Vereine in Märkisch-Oderland, in denen ebenfalls Sport getrieben wird, wo allerdings Bestleistungen nicht im Vordergrund stehen.

Gleich zum Anfang muss allerdings deutlich gesagt werden, das, was die Frauen der Sportgruppe Action Contra Pfunde (ACP) betreiben, sollte keinesfalls belächelt werden. Wer einmal ein solches Training besucht hat, wird schnell vom Tempo beeindruckt sein und ganz sicher nie wieder sagen "Gymnastik, das ist nur etwas für Hausfrauen."

Und noch eine Besonderheit verbindet sich mit dem Namen ACP Strausberg. Der Verein besteht nun schon 30 Jahre. Man darf sich keinesfalls vom Namen täuschen lassen. Die Frauen haben alle eine sportliche Figur und Action Contra Pfunde brauchen eigentlich keine von ihnen wirklich. Wer dann ein solches Training einmal verfolgt: Es geht gleich richtig zur Sache, von Null auf Hundert, wie man so schön sagt. Inzwischen trainieren knapp 30 Aktive - im Alter zwischen 24 und 64 Jahren.

Gegründet wurde die Sportgruppe im September 1987. Damals begannen zehn Frauen im Speiseraum der Steremat zu trainieren. Damals gab es sogar noch einen Partnerbetrieb - VEB Goldpunkt, in dem Schuhe produziert wurden. Gymnastik war voll im Trend, und unter der Leitung von Nortrud Arnold stellten sich schnell Erfolge ein. Es gab zum Beispiel eine Urkunde in der Sportstafette DDR 40. Schon daraus ist zu erkennen, dass die Frauen nicht nur für sich trainierten, sondern mit Auftritten und durch choreografierte Übungen sogar noch Werbung für ihren Sport machten. Auftritte bei den Buckower Rosentagen, den Strausberger Festtagen oder Familiensporttag der BSG Goldpunkt waren gleichzeitig Höhepunkte im Vereinsleben. Auch das war und ist ein Ansatz des Vereins.

Es geht nicht ausschließlich um den Sport, es geht auch darum, sogenannte Sportmuffel zu locken, und Frauen, die mitten im Familien- und Berufsleben stehen, für aktive Freizeitbeschäftigung zu begeistern. Dazu kommen immer wieder ein großes Stück Spaß und auch Gemeinschaftssinn. Nirgendwo stimmt der Satz "Sport verbindet" so treffend. Was über die Jahre geblieben ist: Jeder trainiert so wie er kann und will.

Seit dem 1. Juli 1990 trägt der Verein den Namen Action Contra Pfunde. Mit der Strausberger Mühlenberg-Halle fand die Sportgruppe zunächst eine neue Trainingsstätte. Eine schöne Tradition wurden Anfang der 90er die Familiensporttage in Strausberg - mit organisiert von ACP.

"Frauen im Sport" war ein Motto des zweiten Aktionstages (1994) für Mädchen und Frauen auf dem Gelände des SEP in Strausberg. Dass dieser Tag zum vollen Erfolg wurde, Veranstalter war der Landessportbund, ist auch ACP zu verdanken. Der Aktionstag wird jährlich vom Landessportbund Brandenburg ausgerichtet.

Zu finden ist im Archiv der MOZ auch ein Beitrag der einstigen Vereinschefin selbst: "Gymnastik-Frauen wollen auch mal auf die Fußball-Seite." Das war im Dezember 1997 zum zehnjährigen Bestehen. "Frauen im Sport - schreien nicht lauthals herum. Wenn's sein muss, können sie auch kämpfen ... Nichts gegen Fußball. Die Gymnastikfrauen sind auch nicht sanft, bewegen sich nur ohne Tore", schrieb sie und machte Werbung für "Zehn Jahre Sport und Feten mit Kind und Kegel". Beim 15. Jubiläum konnte der Verein vermelden, dass einige Aktive aus den eigenen Reihen sogar eine Lizenz zum Übungsleiter erworben haben.

Bisher hat es nur ein Mann in die Gruppe geschafft. "Wir sind da aber offen und neben Männern würde wir uns auch über jüngere Sportler sehr freuen", sagt die heutige Leiterin der Sportgruppe, Dana Wolfram. Ihre Stellvertreterin ist Petra Hamann, die auch gleichzeitig die Funktion einer Schatzmeisterin innehat.

Seit 2003 trainiert die Gruppe in der Sporthalle der Anne-Frank-Oberschule Strausberg. Heute spricht man ausschließlich von Gymnastik. Die Inhalte nennen sich Step-Aerobic oder auch mal Yoga oder Aroha. Der Fitness-Tanz Aroha ist angelehnt an den Haka, sprich den traditionellen Kriegstanz des neuseeländischen Volkes der Maori. Er beinhaltet außerdem Elemente der chinesischen Kampfkünste Kung-Fu sowie Tai-Chi, Letzteres wird auch als Schattenboxen bezeichnet. Man beschäftigt sich weiterhin mit gymnastischen Trendsportarten wie zum Beispiel Zumba. Elemente des Yoga lässt man sich heute eher für den Schluss einer Trainingsstunde. Nach knapp 50 Minuten hohem Tempo folgen dann Entspannungsübungen. Trainingszeiten sind dienstags 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Anne-Frank-Oberschule Strausberg.

Der Verein sucht auch weiterhin sportinteressierte junge Frauen. "Keine Angst, und wir schicken auch keinen wieder weg. Ausdrücklich möchte ich betonen, es geht nicht um Höchstleistungen, so dass auch reine Anfänger willkommen sind", sagt Dana Wolfram. Der Jahresbeitrag beträgt moderate 60 Euro.

In den nächsten Jahren soll es natürlich schwungvoll weitergehen. Auch außerhalb der Sporthalle wird es weiter gemeinsame Unternehmungen, gesellige Aktivitäten - Weihnachtsfeiern, Radwanderungen - und mittlerweile jährlich ein aktives Wochenende an der Landessportschule in Lindow geben. Sie werden auch weiter an Sportfesten, den Familien- und Selbsthilfe- sowie anderen Aktionstagen oder Fortbildungen teilnehmen.

In der Chronik des Vereins, inzwischen ist schon ein zweiter Band in Vorbereitung, ist auch zu finden, dass es einen Fernsehaufritt beim Privatsender RTL gab.