Den Klassenerhalt fest im Blick

Siegmar Bessert

Eberswalde (MOZ) In der Verbandsliga, höchste Spielklasse im TTV Brandenburg, können die Männer von Aufsteiger TTC Finow II den Klassenerhalt schaffen. Allerdings wird es keine leichte Aufgabe, denn auf einen direkten Abstiegsplatz haben die Männer um TT-Urgestein Siegfried "Egon" Lemke auf Platz sechs nur einen Punkt Vorsprung. Aber noch sind ja in der Rückrunde neun Begegnungen zu absolvieren.

Vier Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden ist die Bilanz der Hinrunde. Dabei schmerzt besonders das Unentschieden bei Schlusslicht Einheit Luckenwalde. Finows Oberligareserve sollte aber in der Lage sein, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen, wenngleich aus dem oberen Paarkreuz Nachwuchsmann Tobias Marggraf ins Verbandsoberligateam wechselt.

Souveräner Spitzenreiter ist der TTC Frankfurt mit 17:1 Punkten. Allerdings signalisierten die Oderstädter bereits, auf einen Aufstieg in die Verbandsoberliga zu verzichten.

Finows Einzelbilanzen: Johann Toll bei acht Einsätzen 5:11, Tobias Marggraf 6/4.8, Siegfried Lemke 8/7:9, Thilo Petereit 9/10:7, Benjamin Buchwald 8/6:7, Rico Schinkel 8/8:4. Die Ersatzleute Johannes Gohlke kamen auf 1/0:1, Thoralf Schmidt 3/1:2 und Thomas Kolling 3/0:4. Mit 17:13 wurde in den Doppeln eine positive Bilanz gespielt. In der Gesamtwertung der Verbandsliga waren die beiden polnischen Spieler vom TTC Frankfurt Roman Waczek und Kamil Rodomina sowie der Stahnsdorfer Olaf Krüger mit jeweils 15:3 Spielen beste Aktive der Hinrunde. Das Doppel Rico Schinkel/Johann Toll belegte mit 8:3 Rang fünf in der Endabrechnung. Rückrundenauftakt ist am 6. Januar mit einem Heimspiel gegen TSV Stahnsdorf II. Das Hinspiel gewann Finow II überraschend deutlich mit 9:4.