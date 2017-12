Nahtloser Übergang mit Titel-Potenzial

Roland Hanke

Storkow (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle 36 Kandidaten vor. Heute: die Fußball-D-Juniorinnen des Storkower SC.

In der neu geschaffenen Kategorie Nachwuchs der Sportler-Umfrage von Oder-Spree sind die Storkower Fußballerinnen die einzige Mannschaft neben jeweils vier Mädchen und Jungen unter 16 Jahren.

Das Team aus der Storchenstadt hat saisonübergreifend eine richtig gute Entwicklung genommen. Momentan sind die D-Juniorinnen verlustpunktfreier Herbstmeister der Landesklasse. Bei acht Siegen in acht Spielen erzielten sie ein Torverhältnis von 64:5. "Das ist natürlich ein prima Ergebnis, zumal der Großteil der Mannschaft in der vergangenen Saison ja noch in der Kreisklasse gespielt hat", erklärt Trainerin Ilona Hummel, die sowohl die E- (wie in der Vorsaison) als auch die D-Juniorinnen des SSC betreut.

In der Spielzeit 2016/17 haben die Storkower Mädchen als E-Juniorinnen in der Kreisklasse Havelland bereits eine klasse Saison abgeliefert, waren mit 33Punkten und 117:35 Toren Vize-Meister unter acht Teams geworden. "Trotzdem war die Enttäuschung bei den Mädels und bei mir ziemlich groß, denn es wäre mehr drin gewesen", blickt die Trainerin zurück. Immerhin wurde Marike Dommasch mit 38Treffern beste Torschützin der Liga.

Und in der Halle gab es dann endlich den ersehnten Titel - die SSC-Kickerinnen wurden Futsal-Landesmeister. Bei Einladungsturnieren in der Region und im Berliner Raum holten sie außerdem je zwei Siege und zweite Plätze. "Die Mädels waren schon als E-Juniorinnen ein starkes Team. Sie haben viel Freude am Fußball", weiß Ilona Hummel. Zudem ist Marike Dommasch in der Landesauswahl Brandenburgs aktiv.

In der neuen Saison dann also der Wechsel zu den D-Juniorinnen und der Aufstieg in die Landesklasse, in der Mädchen der Geburtsjahre 2005 und 2006 spielen. Mit dabei sind auch Spielerinnen, die auch schon zuvor bei den D-Mädchen aktiv waren und in der Kreisklasse Havelland Platz 10 belegt hatten.

Zu Saisonbeginn hatte das Storkower Team den Abgang einer ihrer Leistungsträgerinnen zu verkraften: "Madleen Gippner ist nach Eichwalde umgezogen und spielt dort jetzt mit ihrem neuen Team in einer Berliner Liga", erklärt Ilona Hummel. Zugleich konnte die SSC-Trainerin zwei Neuzugänge begrüßen: Anne Kunst war zuvor beim FSV Union Fürstenwalde aktiv, Anna Mell bei Grün-Weiß Lindenberg - beide in Jungs-Mannschaften. "So hatten wir mit sechs Mädchen aus der E und vier aus der D der vorigen Saison sowie den zwei Neuzugängen wieder eine spielstarke Mannschaft zusammen", weiß die Trainerin.

Und das sollte sich gleich in den ersten Begegnungen der Landesklasse zeigen. "Den Mädchen war die Umstellung vom verkürzten auf das normale Kleinfeld und der jetzt anderen Teamstärke von sieben Spielerinnen und einer Torhüterin nicht anzumerken. Ebenso nicht die Tatsache, dass sie erst kurze Zeit zusammenspielten", freut sich Ilona Hummel über den nahtlosen Übergang. "Sie sind alle damit gut zurechtgekommen." An die längere Spielzeit von zweimal 30Minuten mussten sich die Elf- und Zwölfjährigen allerdings erst einmal gewöhnen. "Da müssen wir noch weiter an der Kondition arbeiten", gibt die Trainerin vor.

Und Ilona Hummel hat ihren Spielerinnen auch ein ehrgeiziges Ziel für diese Saison gesetzt: "Wir wollen Landesmeister werden, am 13.Januar in Belzig den Titel im Futsal holen und den Landespokal gewinnen." Die Trainerin und ihre Mädchen sind guter Dinge, das Triple einfahren zu können. "Das ist eine ganz starke Truppe, die das Potenzial dafür hat." Wie der bisherige super Auftritt in der Meisterschaft zeigt. Auch in der Torschützenlisten geben die Storkowerinnen dort übrigens den Ton an. So führt Anna Mell mit 20Treffern, ihre Mitspielerinnen Marike Dommasch und Anne Kunst sind mit jeweils 16Treffern gemeinsam Dritte.

Fußball-D-Juniorinnen des Storkower SC: Constanze Langer (D-Geburtsjahr 2006), Alina Elsner (E-07) - Fritzi Weitz (E-06), Anne Kunst (05), Zoe Lüdecke, Jessy Östreich (beide E-06), Annika Hohaus, Nele Matthies, Nele Wulff (alle D-05), Marike Dommasch (E-06), Anna Mell (05), Juliette Bläsing (D-06), Emma Kierschke (E-06)