Miksa als entscheidender "Knipser"

Schwedt (MOZ) Ausgerechnet die einzige Mannschaft von jenseits der Kreisgrenzen hat das 24. Uckermark-Masters im Hallenfußball für sich entschieden. "Meck-Pomm"-Landesligist Penkuner SV bezwang den VfB Gramzow im Finale mit 5:4 nach Neunmeterschießen. Insgesamt fielen 95 Treffer.

Die rund 800 Zuschauer in der Neue-Zeit-Halle sahen ein sportlich ansprechendes, spannendes, mitunter brisantes, aber insgesamt sehr faires Turnier (nur eine Zwei-Minuten-Strafe!), in dem sich letztlich wohl die cleverste Vertretung durchsetzte und am Ende auch die Sonderehrungen für den besten Turniertorwart und den erfolgreichsten Torschützen abräumte. Der Vorjahreszweite VfB Gramzow, der sich in der Gruppenphase noch gegen den Penkuner SV durchgesetzt hatte und insgesamt einen starken Eindruck hinterließ, musste sich nach einem 2:2 in den regulären zwölf Endspiel-Minuten wegen eines verschossenen Neunmeters geschlagen geben. Dass mit Tomasz Miksa letztlich der beste Torschütze den entscheidende Strafstoß verwandelte, rundete den gut vierstündigen traditionellen Leistungs-vergleich treffend ab.

Weniger die Penkuner, sondern vielmehr der FC Schwedt als zweiter Landesligist und Titelverteidiger war nach den Erfolgen in den vergangenen drei Jahren erneut als Favorit ins Turnier gestartet. Dieser Rolle wurde er in der Gruppe A vollauf gerecht: Die Oderstädter siegten dreimal mehr oder weniger deutlich und erzielten dabei 15 Tore. Schadlos gegen seine anderen beiden Kontrahenten hielt sich Blau-Weiß Gartz (übrigens in jedem seiner fünf Spiele des Nachmittags 1:0 in Führung gehend) und buchte damit ebenfalls die Halbfinalteilnahme, während sich Dähn-Ligist Heinersdorfer SV mit einem Erfolg gegen Landesklasse-Schlusslicht Eintracht Göritz den dritten Rang sicherte.

In der B-Staffel überzeugten die Gramzower und enttäuschten die Schönower. Bei den SSV-Mannen war das Manko schnell ausgemacht: Die Defensive wurde sträflich vernachlässigt, was trotz Führung in allen drei Spielen zu keinem Punktgewinn reichte. Der VfB setzte sich jedesmal mit einem Tor Vorsprung durch: Gegen Pinnow und Schönow führte er zwischenzeitlich mit zwei, gegen die Penkuner sogar mit drei Treffern, ehe es in der Schlussphase spannend wurde. Aber letztlich standen makellose neun Zähler zu Buche, während sich die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern im entscheidenden Match gegen den SV Pinnow um den zweiten Gruppenrang bei ihrem knappen 1:0-Erfolg schwer taten.

59 Treffer hatten die Zuschauer bis dahin gesehen - ein erfreulicher Fünf-Tore-Schnitt. Die beiden Halbfinals sollten nur deshalb daran nicht anknüpfen können, weil alle vier beteiligten Mannschaften eine Fülle von besten Chancen vergaben. Eric Duckert besaß für die Gartzer gegen den VfB Gramzow den ersten "Riesen", scheiterte aber freistehend an Schlussmann Mateusz Silewicz. Dann aber markierte Lukasz Jasiak nach herrlicher Vorarbeit von Andreas Achterberg doch das 1:0. Das weckte die VfB-Fans, die ohnehin tonangebend in der Halle waren. Robin Sy spitzelte das Leder zum 1:1 ins Tor, wenig später traf Sören Seethaler den Querbalken. Es ging hin und her, doch Tore fielen schließlich nur noch im Neunmeterschießen, bei dem zunächst zwar Robin Palow für den VfB scheiterte, dann aber bei zwei Gartzern die Nerven nicht mitspielten: Die Gramzower standen nach 2016 erneut im Finale.

Im Halbfinale des FC Schwedt gegen die Penkuner wurden die beiden später zusätzlich geehrten Akteure zu Hauptdarstellern: Miksa gelangen die Treffer zur 2:0-Führung, als er die zu riskante Spielweise der Oderstädter beim Hin- und Herwechseln des mitspielenden Torstehers bestrafte. Keeper Philip Walter entschärfte gleich mehrfach Großchancen der Oderstädter (Dawid Glubs, Marcin Lapinski, Michal Adamczak, Nico Hubich) und wurde praktisch zum Matchwinner. Der Traum des Landesliga-Vierten vom vierten Triumph in Folge war damit bereits in der Vorschlussrunde ausgeträumt.

So kam es in den beiden abschließenden Duellen - zuvor waren die hinteren Platzierungen in Neunmeterschießen entschieden worden - zu Neuauflagen von Partien aus der Gruppenphase. Und beide Male gab es einen anderen Sieger als zuvor.

In einem ungewohnt turbulenten "kleinen Finale" schubsten die Gartzer mit ihrem dreifachen Torschützen Patrick Boest den FC Schwedt durch ein 4:3 vom Podest, ehe im Finale in den ersten drei Minuten jeweils ein Treffer fiel - zur Gramzower 2:1-Führung. Maciej Czyzewski glich für die erneut clever auftretenden Penkuner gut drei Minuten vor Ultimo zum 2:2 aus. Neunmeterschießen. VfB-Akteur Pascal Lange wurde zum Unglücksraben, weil er als einziger seinen Versuch nicht verwandeln konnte, sondern an Walter scheiterte. So besiegelten die Penkuner ihren Tagessieg.