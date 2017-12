Neue Gebühren auf dem Friedhof

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Mehrheitlich haben die Gemeindevertreter den neuen Friedhofsgebühren zugestimmt. Die Verwaltung hatte die neuen Kalkulationen vorgelegt. "Vor zwei Jahren haben wir die politische Entscheidung getroffen, dass bei vier Positionen nur 50 Prozent dieser Kosten angesetzt werden. Doch nun im Finanzausschuss haben wir den Vorschlag gemacht, dass wir 70 Prozent in diesen vier Positionen ansetzen", sagte Ausschussvorsitzender Norbert Pose (CDU).

Das bedeutet, dass bei einer Grabstätte, die ein Nutzungsrecht von 20 Jahren hat, für eine Erdreihengrabstätte jetzt nicht die kalkulierten 1250 Euro gezahlt werden müssten, sondern 875 Euro zu Buche schlagen. Die 875 Euro gelten auch für die Erdwahlgrabstätte einstellig sowie für jede weitere.

Auf 70 Prozent gedeckelt wird auch die Nutzung der Trauerhalle. Um kostendeckend zu arbeiten, müsste die Verwaltung für die Nutzung 330 Euro ansetzen. Tatsächlich kommen 230 Euro auf die Rechnung.

1765 Euro müssen Hinterbliebene für einen Platz in einer Erdgemeinschaftsgrabstätte ohne Grabkennzeichnung zahlen. Eine Urne, die in einer Urnenreihengrabstäte eingelassen wird, kostet 265 Euro, für eine Urnengemeinschaftsgrabstätte mit Stele bzw. Wandtafel (halbanonyme Bestattung) werden 440 Euro angesetzt. Eine Grabstätte in einer anonymen Urnengemeinschaftsgrabstätte kostet 175 Euro und eine Urnenwahlgrabstätte mit Platz für bis zu vier Urnen kostet 415 Euro. Die neue Satzung wird am 1. Januar 2018 in Kraft treten.