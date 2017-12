LivingRoom im Gasthaus So oder So

Doris Steinkraus

Wilhemsaue (MOZ) Traditionell startet LivingRoom 2018 wieder im Gasthaus "So oder So" ins neue Konzertjahr. Mit vielen neuen Titeln ist die Big Band aus dem Oderbruch zum 8. Mal der Jahres-Opener der jeweils am 1. Samstag des Monats stattfindenden Konzertreihe. Gestartet wird am 6. Januar um 20 Uhr. Das Gasthaus und Musik-Café "So oder So" in Wilhelmsaue gilt als eine der schönsten Kneipen im Oderbruch - rustikal eingerichtet und urgemütlich. Eine Bühne über die ganze Breite des Raumes wird an diesem Abend von neun Musikern und ihrem Instrumentarium mit Leben erfüllt.Soul & Funk mit Blues- und Jazzeinflüssen garantieren ein hautnahes Musikerlebnis, bei dem garantiert der Funke überspringt.