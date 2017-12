Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Steffen Wenzek übernimmt ab 1. Februar die Leitung des Ordnungs- und Umweltamtes der Stadt, teilt die Rathaus-Pressestelle mit. Der 47-jährige Wenzek ist seit 2006 Verwalter der Stadtkasse. Der Stadtverwaltung gehört er seit 1998 an. In den Jahren von 1995 bis 1998 wurde er an der Fachhochschule zum Diplom-Verwaltungswirt ausgebildet.

Seine Vorstellungen für die neue Arbeit skizziert er so: "Ich will zunächst die Mitarbeiter kennenlernen, die Verfahrensabläufe innerhalb des Amtes verstehen und die an das Amt gesetzten Zielvorgaben in Erfahrung bringen. Es gilt ein Klima des Vertrauens zu schaffen bzw. zu erhalten und klarzustellen, welche Ziele das Amt zu erfüllen und welche Verantwortlichkeiten jeder Einzelne dabei wahrzunehmen hat."