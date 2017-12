Durch das Brunnental zum Baasee

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bad Freienwalder Wanderfreunde des Hauses der Naturpflege starten am 27. Januar unter dem Motto "Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal..." in die neue Wandersaison. Vom Treffpunkt an der Fachklinik um 12.30 Uhr führt die Tour an der Kurfürstenquelle sowie an der geplanten Kneipp-Anlage vorbei durch das Brunnental und über eine Querverbindung zum Sieben-Hügel-Weg. Dieser führt zum Baasee, der romantisch "zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal" liegt. Die Wanderer kehren in der dortigen Waldschänke ein. Die wohlige Atmosphäre am Kamin lasse sich noch besser genießen, wenn draußen Schnee fällt, lässt Wanderleiter Horst Sander der Phantasie freien Lauf.

Gegen 15.30 Uhr geht es dann zurück auf der alten Sonnenburger Straße nach Bad Freienwalde, um mit dem letzten Rest der Helligkeit gegen 16.30 Uhr am Wasserwerk einzutreffen.

Wanderleiter Sander hofft auf mehr Interessenten. Denn die Beteiligung sei zuletzt um einer Viertel zurückgegangen. Aus Altersgründen steigen einige Wanderer aus.