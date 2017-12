Mit der Gala ins Altersheim

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Seit die Theater-AG an der Stadtschule Altlandsberg im Frühjahr neu formiert wurde, kann über ausbleibendes Interesse nicht geklagt werden. Begeistert angenommene Aufführungen zum Jahresende belegen das. Nun wird noch weiter gedacht.

Für zwei Tage am Jahresende avanciert die Turnhalle der Stadtschule zum Theater, das mit großer Leidenschaft von Kindern der Klassen drei bis sechs bespielt wird. Voll besetzt ist das zum Zuschauerraum umfunktionierte Parkett, wo sich zwei-, dreihundert Kinder ein Plätzchen zum Zuschauen suchen.

Entsprechend geräuschvoll sei es sonst auch im Publikum zugegangen, schildert Heidelind Uhlig die Atmosphäre zur Gala der Grundschüler, die es seit einigen Jahren gibt. 2017 allerdings war alles anders, meldete sich die Stadtschul-Rektorin zu Wort, um Anerkennung für die Arbeit der beiden Lehrerinnen Daniela Ruchotzke und Stefanie Kern aus dem eigenen Pädagogenteam öffentlich zu machen.

Die zwei leiten die Theater-AG der Stadtschule, mit der Lehrerin Ellen Koltermann vor vier Jahren begonnen hatte. Ein Jahr später sei Daniela Ruchotzke dort eingestiegen, die Primarstufenleiterin, die mit Stefanie Kern die Arbeit der Theater-AG in diesem Frühjahr auf neue Füße gestellt habe, berichtet die Schulleiterin.

"Als es nicht mehr um das übliche Programm mit Liedern und Gedichten aus jeder Klasse ging, sondern ein Stück aufgeführt werden sollte, gab es einen Ansturm von interessierten Schülern aus den Klassen", sagte Uhlig der MOZ. Rund 40 Kinder hätten inzwischen Lust auf Theater, so dass die Gruppe geteilt werden musste. Das war insofern unproblematisch, als Aufführungen zu zwei wichtigen Anlässen in der Schule vorgesehen waren: dem Programm für die künftigen Erstklässler und der Gala zum Jahresende vor den Mitschülern. Jedes AG-Mitglied bekam so eine Rolle. Nun wurde eine ganze Geschichte erzählt und wie ein Musical gestaltet.

Um einen faulen, fetten Weihnachtsmann ging es, unter dessen Gewicht der Rentierschlitten zusammenbricht. Um schleunigst Ersatz für diesen zu beschaffen, wurde eine Casting-Show angesetzt - "Deutschland sucht den ...". Und bei solchen, an aktuellen Parallelen reichen "Zutaten" war Spannung im Zuschauerraum programmiert.

Neben den Mitschülern konnten auch die Kita-Kinder der Stadt die Gala erleben. Dass die Bruchmühler teilnehmen konnten, dafür griff man an der Stadtschule selbst in die Kasse und organisierte einen Bus. Im Gegenzug überraschten die Eltern der Klasse 2 c, die mit ihrer Spende ein Profi-Duo aus Weihnachtsmann und Engel engagierten, das sonst bei Frank Zanders Weihnachtsessen für Obdachlose im Einsatz ist.

"Jetzt überlegen wir, wie wir mit den Aufführungen auch in unsere Seniorenheime gehen können", sagt die Rektorin. Es wäre für beide Seiten fruchtbar, nur die Transportfrage sei schwierig.