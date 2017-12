Eigenmittel für Spielplatz in Haselberg

Anett ZIMMERMANN

Wriezen (MOZ) Der Stadtverordnete Robert Masche (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch) aus Haselberg warb in der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr um Unterstützung für einen Spielplatz in seinem Ortsteil. Ursprünglich hatte er über das Vorhaben, das über Fördermittel realisiert werden soll, nur informieren wollen. Weil der Antrag im Rahmen des Leader-Programms jedoch bis zum 15. Januar gestellt werden muss, kam das Thema nun nach Zustimmung der Stadtverordneten als zusätzlicher Punkt auf die Tagesordnung.

Laut Robert Masche gehe es um die gleiche Größenordnung wie beim Spielplatz in Schulzendorf. Das wollte Reiko Heinschke (CDU) aber genauer wissen. Kämmerin Angelika Kerstenski sprach von 5000 Euro, die die Stadt beigesteuert habe. Masche verwies auf zusätzlich 2500 Euro als Eigenmittel. Das Vorhaben selbst könne über Leader zu 75 Prozent gefördert werden. In Bezug auf die Kurzfristigkeit bat Masche um Nachsicht: "Wir haben überall auf Landesebene nachgefragt, ob es Fördermöglichkeiten für Spielplätze gibt."

Friedhelm Zapf (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch) verwies in dem Zusammenhang darauf, dass sich angesichts der genannten 7500 Euro eine Gesamtsumme von 30 000 Euro für den Spielplatz ergibt. Jutta Werbelow (SPD) hatte zuvor zu bedenken gegeben, dass der Dringlichkeitsantrag für das Vorhaben unvollständig ist, weil darin noch keine genauen Summen genannt waren. Reiko Heinschke (CDU) wollte den Antrag an sich aber nicht zerreden lassen, und Werner Selle (FDP) erinnerte daran, dass neben dem Spielplatz in Schulzendorf auch schon der in Eichwerder gefördert worden ist.

Auf den Einwand von Karla Stumpe (SPD), dass der Nachtragshaushalt schon durch sei, erklärte Kämmerin Angelika Kerstenski, dass es sich um ein Vorhaben für 2018 handelt. Die Stadtverordneten hatten in ihrer Sitzung im November den Nachtragshaushalt für 2017 beschlossen. Das Votum für den Spielplatz in Haselberg fiel schließlich einstimmig aus. "Damit ist der Weg für den Fördermittelantrag frei", sagte Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch) und fügte mit Blick auf die Abgabefrist hinzu: "Das ist sportlich."