Sammelplätze für Weihnachtsbäume

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Entsorgung der Weihnachtsbäume in Bernau erfolgt durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft am 3., 6., 10., 15., 18., 23., 26. und 31. Januar. In dieser Zeit können restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume an den öffentlichen Containerstellplätzen bereitgelegt werden. Sie dürfen maximal drei Meter lang sein. Der Stammdurchmesser darf maximal zehn Zentimeter betragen.

Die Entsorgung erfolgt an den Containerstellplätzen für Altglas und an den zusätzlich durch die Stadt ausgewiesenen Sammelplätzen (Info unter www.kw-bdg-barnim.de oder unter Telefon 03334 5262026).

Zusätzliche Sammelplätze:

Birkholz: Dorfanger (Spielplatz); Börnicke: Thälmannstraße/Ecke Chausseestraße; Friedenstal: Baikalplatz, Mainstraße (Feldkante, Höhe Neubaugebiet), Elbe-/Ecke Newastraße, Ahr-/Ecke Lahnstraße, Spreeallee Friedenstaler Platz, Garagenkomplex Angara-/Ecke Wolchowstraße; Karl-Marx-Komplex: Schönower Chaussee/Ecke Weinbergstraße, Karl-Marx-Straße gegenüber der ehemaligen Kaufhalle; Ladeburger Chaussee/Kirschgarten: Schlehenstraße/Ecke Quittenring, Schlehenstraße/Ecke Grenzweg; Lindow: Arthur-Stadthagen-/Ecke Paul-Schwenk-Straße

Nibelungen: Schönfelder Weg zwischen Haus Nummer 10 und 12, Rüdigerstraße/Ecke Heideweg, Börnicker Chaussee/Ecke Hasenheide; Rehberge: Konrad-Zuse-Straße zwischen den Häusern Nummer 39-47; Rutenfeld/Pankeborn: am Rand des Spielplatzes Champigny-sur-Marne, Freifläche an der Sachteleben-/Ecke Puschkinstraße, Freifläche an der Hermann-Duncker-/Ecke Gorkistraße, Albertshofer Chaussee/Ecke Giesesplan; Schönow: Waldstraße neben Haus Nr. 1; Schwanebecker Chaussee: am Wohnblock hinter "Lidl"; Stadtkern: Angergang (Kita-Bereich), Lughaus zwischen Pulverturm und Berliner Straße, Innenhof Berliner Straße/Klementstraße, Innenhof Alte Goethe-/Berliner Straße, Innenhof Brüder-/Louis-Braille-Straße, Innenhof Breite Straße/Kirchgasse, Innenhof Roß-/Breite Straße, Eberswalder Straße zwischen Nr. 30-40; Süd: Pegasusstraße am Wendehammer, Andromedastraße Nr. 6-7 (Kurve im Innenhof), Marsstraße/Saturnring (Litfasssäule), Polluxring/Ecke Venusbogen;

Viehtrift: Heinersdorfer Straße/Ecke Karl-Marx-Straße,

An der Tränke (in Höhe der ehemaligen Gärtnerei); Waldfrieden: Garagenkomplex Fritz-Heckert-Straße, Waldsiedlung: Niederbarnimallee/Ecke Kurallee