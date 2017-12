Großes Leid folgt nach der OP

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Eine falsche Wundversorgung im Krankenhaus Prenzlau hat nach Ansicht von Simone Krakau viel Leid verursacht. Sie hat 13 Operationen über sich ergehen lassen müssen und war lange Zeit krankgeschrieben. Ein Spezialist in Berlin half ihr. Jetzt ist sie froh, wieder arbeiten zu können.

Simone Krakau wollte sich durch die OP eine Fettschürze entfernen lassen. Bekannte empfahlen ihr das Krankenhaus Prenzlau. Sie informierte sich und fasste Vertrauen zu dem beratenden Arzt, der sie schließlich im April 2016 operierte. Die Kosten übernahm nach einem Genehmigungsverfahren ihre Krankenkasse. "Das war keine Schönheits-OP, sondern medizinisch angezeigt", versichert Simone Krakau.

Nach der Operation begann für sie jedoch ein Leidensweg, der fast anderthalb Jahre dauerte. Denn es kam schon nach wenigen Tagen zu einer Wundheilungsstörung. Trotzdem ist Simone Krakau aus dem Krankenhaus entlassen worden. "Doch ich musste bald wieder auf Station zum Rausschneiden des schlechten Gewebes. Ein anderer Arzt in Prenzlau hat sich das angeguckt, weil ich darauf bestanden habe. Er hat gesagt: Das geht nicht mehr zuzunähen - und hat eine andere Therapie vorgeschlagen", erinnert sich Simone Krakau.

Insgesamt kam es zu 13 Operationen. Ihr ganzer Unterbauch war vernarbt. Die Patientin war verzweifelt und litt Schmerzen. Sie wurde entlassen, aber relativ ungeheilt. Ein Pflegedienst hat sie fast fünf Monate lang zu Hause betreuen müssen.

Durch einen Glücksumstand lernte die Verzweifelte einen Schönheitschirurgen in Berlin kennen. "Er nahm sich meiner an und sagte: So etwas sieht man heutzutage in Europa gar nicht mehr. Das sieht gefährlich aus und muss dringend gemacht werden. Ich bin bereit dazu," erzählt Simone Krakau. Diese OP in Berlin war im September dieses Jahres und etwas für sie Wunderbares geschah - sie wurde gesund.

Simone Krakau ist Betriebsratsvorsitzende bei Arvato in Schwedt. Seit November kann sie wieder arbeiten und ist sehr glücklich darüber. Sie hofft, nun auch die seelischen Schäden zu überwinden.

Ganz bewusst ist sie zur Märkischen Oderzeitung gegangen, um ihre Geschichte zu erzählen. "Mir geht es nicht darum, jemanden anzuprangern. Fakt ist, dass die Wunde nicht richtig versorgt wurde. Mir gegenüber hat sich der Prenzlauer Arzt sehr schlecht verhalten - erst recht, als ich eine zweite Meinung eingefordert habe", sagt Simone Krakau. Sie sei enttäuscht, weil sie in einem öffentlichen Krankenhaus gelegen habe und von Teamarbeit unter den Ärzten ausgegangen sei.

"Man muss sich auch wehren, das machen viel zu wenig Patienten. Wir sind alles Menschen und machen Fehler. Aber man muss Fehler auch eingestehen können und alles tun, um sie zu beheben", ist Simone Krakau überzeugt.

Menschen in ähnlicher Situation empfiehlt sie: "Ich hatte mich vor der OP gut informiert und war mir sicher. Aber wenn man merkt, dass etwas nicht richtig läuft, dann muss man darauf bestehen, jemand anderen zu hören. Das hätte ich viel früher machen müssen."

Wegen des großen Leides, das sie erfahren hat, wollte sie den Arzt in Prenzlau auf Schadenersatz verklagen. Die Krankenkasse riet ihr, zur Schlichtungsstelle zu gehen. Mediziner und Juristen haben den Fall unter die Lupe genommen und die Schlichtungsstelle hat vor Kurzem den Schadensfall und Ersatzansprüche abgelehnt.

"Dass bei Frau Krakau die geschilderten Probleme aufgetreten sind, ist sehr bedauerlich, natürlich auch für alle Beteiligten. Aber offensichtlich liegt nach Aussage der Schlichtungsstelle kein schuldhafter ärztlicher Behandlungsfehler vor", informiert Andreas Gericke, Sprecher der Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG), zu der das Krankenhaus in der Uckermark-Kreisstadt gehört.

Simone Krakau hat Einspruch gegen das Gutachten eingelegt. Die OP sei in Ordnung gewesen, die Nachversorgung nicht. "Außerdem hat die Schlichtungsstelle noch nicht abschließend über meinen Fall gewertet. Die juristische Frage ist bei der Schlichtungsstelle noch offen", beharrt Simone Krakau.