Parkplatz bekommt Dixis

Julia Lehmann

Niederfinow (MOZ) Die Gemeinde Niederfinow will sich an den Kosten für vier Miettoiletten auf dem Parkplatz am Schiffshebewerk beteiligen. Weil der Parkplatz sowie die sich darauf befindenen Gewerbepavillons in der Zeit zwischen Oktober und April geschlossen sind, gibt es für Gäste keine zufriedenstellende Lösung, wenn diese eine Toilette benötigen.

Auch in der Tourist-Info im Krafthaus gibt es lediglich eine Personaltoilette, im Infozentrum, betrieben durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde (WSA) gibt es ebenfalls kein Gäste-WC. Es bleibt nur, in den nahegelegenen Restaurants nachzufragen oder aber im "Grünen" zu gehen. Und genau darin sieht das WSA ein Problem. Peter Münch, Leiter des WSA, spricht von einem "unhaltbaren Zustand". Die Behörde lässt nun zeitnah Dixi-Toiletten aufstellen und hat deutlich gemacht, dass eine Beteiligung der Gemeinde an den Kosten zwar nicht zwingend ist, aber ein positiv zu wertendes Zeichen wäre, gab Amtsdirektor Jörg Matthes in der jüngsten Gemeindevertretersitzung aus Schriftverkehr mit dem WSA wieder. Beigesteuert werden sollen aber nur die Stromkosten, die durch den Betrieb von Heizlüftern entstehen. Ein genauer Betrag war bei der Sitzung noch nicht gefallen. Auch die anderen Mitglieder werteten eine Beteiligung als hilfreich, wenn es um die Zukunft des Parkplatzes geht.

Die Gemeinde Niederfinow betreibt den Parkplatz seit einigen Jahren und zieht entscheidende Einkünfte daraus. Das WSA wiederum plant im kommenden Jahr die Ausschreibung eines Betreiberkonzeptes, so Peter Münch. Es soll Lösungsvorschläge liefern, wie und durch wen das Areal am besten zu betreiben ist. Die Karten werden also neu gemischt, was den Betrieb von Parkplatz, Infozentrum und dergleichen angeht. Im Jahr 2019 erfolge die Interessenbekundung, 2020 die Umsetzung, erklärt Münch weiter.