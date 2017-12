Städte ergeben sich den Spekulanten

Berlin (MOZ) Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 14 000 Wohnungen fertiggestellt. Davon waren 165 Sozialwohnungen. 165 in einer Stadt, in der die Menschen nicht reicher, aber die Wohnraumnot immer größer wird. In der die SPD seit Menschengedenken und die Linken auch schon elf Jahre regiert haben. Die linke Bausenatorin etwa kümmert sich mehr um Bürger, die das Bauen verhindern wollen, als um das Bauen selbst. Allem Gerede vom Kampf gegen Gentrifizierung zum Trotz werden immer neue Luxusquartiere in der Innenstadt errichtet. In London, in China und anderswo starren Spekulanten auf Berlin-Karten und kaufen alles auf, was innerhalb des S-Bahnringes liegt. Es wird Beute gemacht. Auf Kosten der Mehrheit.

Dabei ist Berlin nur ein Beispiel von vielen. In Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Frankfurt am Main stiegen die Mieten im den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um 50 Prozent. Der Lohnzuwachs betrug dagegen nur sechs Prozent. Die mühsam, politisch geradezu herausgewürgte Mietpreisbremse taugt nichts. Wie auch, wenn die Vermieter keine einsehbare Statistik über ihre Mietpreise führen müssen? Rücken jedoch die Investoren an, werden auch noch die schrecklichsten Bausünden zugelassen. Damit in Berlin die besonders Betuchten am Boulevard Unter den Linden wohnen können, hat man für sie Quartiere errichtet, die kaum einen Meter Abstand zu einer historisch bedeutsamen Kirche halten und für deren Bau das Gotteshaus im wahrsten Sinne des Wortes in seinen Grundfesten erschüttert wurde.

Zu den Luxuswohnungen kommen Luxusläden. Kleinhändler, Alte, Alleinerziehende, Normalverdiener werden aus ihren Vierteln regelrecht verjagt. Jugendklubs, Kneipen, Galerien und sogar Kindergärten müssen weichen. Das alles geschieht, als ob ein Naturgesetz die Prozesse bestimmt. So ein Naturgesetz gibt es aber nicht. Es ist möglich, etwas gegen die Verödung der Innenstädte zu unternehmen. Beispielsweise wäre es ein enormer Fortschritt, wenn sich landeseigene oder kommunale Wohnungsbaugesellschaften nicht an der Mietpreistreiberei beteiligten, stattdessen bauen würden, was das Zeug hält und wenn der Bund seine Flächen nicht meistbietend verkaufen würde. Spekulanten kann man mit Auflagen im Zaum halten. Gesetze, die dem entgegenstehen, müsste man eben ändern. Die Wahrheit aber ist: Spekulanten und Miethaie müssen nicht einmal kämpfen. Die Städte ergeben sich.