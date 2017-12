Havarie sorgt für Stress im Ärztehaus

Kerstin Unger

Passow (MOZ) Mit Ärger endet dieses Jahr für Dr. Axel Wollenberg und seine Mitarbeiterinnen. Durch eine Havarie im ehemaligen Passower Landambulatorium, wo der Allgemeinmediziner seine Praxis betreibt, kann er die Räume seit immerhin rund fünf Wochen nicht nutzen.

Am Totensonntag wurde er zu seiner Praxis gerufen. Das Wasser kam von oben und unten. Die Toilette in der unteren Etage war verstopft. Fäkalien liefen über und breiteten sich in der Praxis von Dr. Wollenberg aus, die seitdem geschlossen ist. Der Arzt arbeitet derzeit in seiner Außenstelle in Angermünde. Er hält in der Praxis Templiner Straße normalerweise im Wechsel mit Passow seine Sprechstunden ab. "Wenn ich die Angermünder Praxis nicht hätte, wäre ich längst pleite", sagt der Arzt. "Und meinen Mitarbeiterinnen müsste ich betriebsbedingt kündigen."

Seit dem Wasserschaden kommen seine Passower Patienten nach Angermünde. Um ihnen Wege zu ersparen, werden ihnen Rezepte in den Briefkasten gesteckt. Die Sprechtage dauern derzeit fast täglich bis 19.30 Uhr. Jeden Mittag fährt Axel Wollenberg nach Passow.

"Ich muss ein Backup machen, weil dort mein Server steht", erzählt er. Bei rund 40 Patienten pro Tag und etwa 20 anderen Wünschen, die die Schwestern nebenbei erfüllen, ist das momentan ein Wahnsinnspensum für das gesamte Team. Da liegen die Nerven schon einmal blank, wenn auch noch andere Unannehmlichkeiten warten.

Axel Wollenberg meinte, nach den Streichen von Wänden und der Teppichreinigung könne er die Räume bald wieder nutzen. Die Hoffnung zerplatzte durch die Nachricht, dass es mit einer Reinigung des Teppichs aus hygienischen Gründen nicht getan ist. Er muss raus. Von heute auf morgen sollte die Praxis ausgeräumt werden, damit gleich nach Neujahr die Handwerker kommen können. Drei Männer der Feuerwehr Passow halfen, die Möbel eine Etage höher in die leerstehende Wohnung zu tragen. Dort sind die Wände allerdings von Schimmelflecken übersät. "Ich bin gespannt, ob ich meine Möbel noch nutzen kann, wenn sie wieder runter können, oder ob ich sie gleich auf dem Müll werfe und die Praxis für immer zuschließe", meinte der Doktor an diesem Tag völlig aufgebracht.

Bürgermeister Walter Henke, der von dem Ärger des Arztes gehört hatte, war gekommen, um zu schlichten und sich nach den Problemen zu erkundigen. "Vor zwei Tagen hatten wir einvernehmlich geklärt, dass Linoleum gelegt wird. Weil das Amt Oder-Welse keine Leute für die Beräumung bereitstellen konnte, hat mein Stellvertreter Silvio Moritz drei Helfer von der Feuerwehr besorgt, die das als Privatleute machen", sagte er. Das mit dem Schimmel sei wahr. "Wir wollten vor drei Jahren die 200 000 Eu-ro, die wir vom Bund für energetische Sanierung bekommen hatten, hier einsetzen, um den Bau trocken zu legen und den Schimmel zu beseitigen. Auch die Zahnärztin Frau Mieland im Haus braucht mehr Räume - deshalb bekommt sie eine Nachbarwohnung dazu. Wir hatten für 2017 Fördermittel beantragt, auch für die Außenanlagen und Parkplätze sowie die Dachsanierung. Aber die Mittel wurden nicht alle bewilligt. Deshalb haben wir die Komplettsanierung auf 2018 verschoben", erklärt der Bürgermeister. Von der geplanten Sanierung habe er erst im Zuge der Havarie erfahren, sagte Axel Wollenberg. "Ich weiß nicht, wie das werden soll." Er glaube auch nicht daran, dass der Schimmel dabei beseitigt werden könne.

Anfang Januar ziehen erst einmal die Handwerker ein, damit die Praxis hoffentlich im Laufe der zweiten Woche wieder öffnen kann.