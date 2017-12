Lebrenz verlässt Stadtverwaltung

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Pressesprecher der Stadtverwaltung Martin Lebrenz verlässt zum 1. Januar Frankfurt. Er wechselt in den Bundestag und wird dort für den aus der Lausitz kommenden FDP-Bundestagsabgeordneten Martin Neumann arbeiten. Das teilte er der MOZ mit. Martin Lebrenz war seit 2014 Sprecher der Stadtverwaltung. "Ich habe kurzfristig das Angebot erhalten, in den Bundestag zu wechseln", erklärt er den Weggang.

Lebrenz blickt zufrieden auf seine Tätigkeit in den drei Jahren und drei Monaten in Frankfurt zurück. "Ich bin unheimlich dankbar für die tolle Zeit hier in Frankfurt. Die Stadt verfügt über enormes Potenzial, begeisterungsfähige und zupackende Menschen und Einrichtungen mit vielen guten Ideen und Projekten, eine Universität und die Nähe zum Nachbarland, die deutlich mehr Chancen als Risiken bietet. Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich diese Entwicklung auch künftig unterstützen", betont er.

Das deutsch-polnische Nachbarschaftsverhältnis hätte ihm besonders am Herzen gelegen. So habe er sich mehrmals in der Woche mit der Slubicer Pressesprecherin über gemeinsame Themen der Doppelstadt ausgetauscht. In diesem Jahr bündelte er vor allem die städtischen Aktivitäten für den Erhalt der Kreisfreiheit.

Lebrenz arbeitete zuvor als Fraktionsreferent im Landtag unter anderem für die Bereiche Arbeit, Umwelt und Beziehungen zu Polen. Der gebürtige Schwedter lebte 20 Jahre an der deutsch-polnischen Grenze, lernte im Studium die polnische Sprache.

Seit 1990 hatte die Stadt sechs Sprecher. Vor Lebrenz waren dies die ehemaligen Hörfunkjournalisten Sabine Mehwald und Bernd Aischmann, Hans-Dieter Walter, Sven Häseker und Christian Hirsch. Hirsch arbeitete nach seinem Weggang aus Frankfurt später bis Mai 2017 als Fraktionsgeschäftsführer der AfD im Schweriner Landtag. Laut Medienberichten wollte er danach für die AfD-Fraktion in Berlin arbeiten.